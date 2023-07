Agenda de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del caribe del 5 de julio

JCC San Salvador 2023 Diving - Mixed Synchronized Platform Final Jose Balleza, Viviana del Angel of Mexico during the Mixed Synchronized Platform Final diving competition, at the Central American and Caribbean Games San Salvador 2023, at El Polvorin Sports Complex, on July 04, 2023.



Jose Balleza, Viviana del Angel de Mexico durante la competencia de clavados Plataforma Sincronizada Mixta, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, en el Complejo Deportivo El Polvorin, el 04 de Julio de 2023. (Mariano Rios/Mariano Rios)