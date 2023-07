‘Quiero luchar en México y después triunfar en WWE’: Jazmin Allure

La lucha libre mexicana continúa conquistando el mundo, y así lo demuestra la gladiadora Jazmin Allure, una representante de sangre azteca que está brillando en el pancracio estadounidense, incluyendo en la empresa WOW.

Jazmin Allure es una joven que ya cuenta con varios triunfos importantes en su carrera y cuenta con experiencia en WWE y AEW, además de apuntar a regresar a México, en busca de convertirse en una estrella de las empresas más grandes en el país.

¿Cómo afrontar estos primeros años de carrera?

Debuto en 2020 y apenas llevaba tres luchas cuando se atravesó la pandemia y tuve que dejar de entrenar y eso fue peor, porque fue una pequeña decepción, pero sabía que era lo que quería, encontré lo que quería hacer, pero trabajé en mi cardio y me puse a ver luchas, tomando notas, y a finales de 2020 estuve lista para debutar en AEW y ahí mi carrera empezó a despegar como Jazmin Allure. En 2021 tuve mucho trabajo, en 2022 fue el mejor año, ya que trabajé con WWE, AEW, NWA, firmé con Women of Wrestling (WOW) y ese fue mi primer contrato. Empecé a trabajar con AJ Mendez y ella fue la que me dijo que veía mucho talento, Y ahora en 2023, aun con contrato, el objetivo es WWE o AEW.

¿Cómo nace la pasión por la lucha libre?

Mi familia es fan de la lucha libre, de WWE. Crecí viendo las luchas, y a los tres años fui a un evento de Smackdown y ahora ya luché en ese evento, algo que fue muy especial. Siempre me encantó. Estaba también enfocada en los estudios, y en mi primer año de universidad, caí en depresión, sabía que podía hacer otra cosa. Desde los 15 años sufro de ansiedad y depresión y es algo que me gusta que la gente sepa, porque es normal hablar de estas cosas. Con mi caso en ese año, fui a México con mis papás, y también retomé el ver la lucha libre, en donde estaban las Four Horsewomen (Becky Lynch, Charlotte Flair, Bayley y Sasha Banks), y ellas si luchaban, no como la época de las Divas. Y mi papá me llevó a la Arena México y ahí me dio el clic para dedicarme a la lucha.

Vi la lucha como un hoobie, pero fue amor a primera vista y sentí que era lo que quería hacer. Debuté a los 5 o 6 meses de mi primer entrenamiento y ahí mostré lo que quería hacer.

¿Cuáles son tus estudios?

Estudié administración de empresas en Texas y ahora estoy en relaciones públicas, en donde estoy en la licenciatura

Con la experiencia en estas empresas ¿Qué recomendaciones te dan en vestidores?

Hay muchos, aunque lo primero es buscar al luchador que más te inspire, o al más talentoso y que él te diga que es lo que debes hacer. Hablé en algún momento con Chavo Guerrero, y me dijo que tienes que luchar, entre más luchas, más experiencia. AJ Lee me dice que debo usar coderas. También aprendo de Thunder Rosa y Jazz (Ex WWE) y ellas me dan todo lo importante en el cuadrilátero. Es muy diferente aprender de mujeres que de un hombre. Dustin Rhodes también me ayuda mucho y nos da mucha de su experiencia.

¿Cómo has visto el crecimiento de la lucha libre femenil en el mundo?

Es muy bonito ver ese crecimiento, por qué así puedo hacerlo. Antes solo veían a WWE como la opción y ahora están otras empresas como AEW, NWA, ROH, WOW, en donde hay muchas oportunidades y ya no nos ven como un show de cinco minutos, y nos dan una plataforma para mostrar todo lo que sabemos hacer, sobre todo, el tiempo de lo que podemos hacer las mujeres.

Mi sueño es ser el evento estelar en WrestleMania y ser una motivación para las mujeres, como lo han sido Sasha, Ronda Rousey, Becky, Bianca, y ahora una mexicana apunta a ser la mejor y estar arriba, ser campeona.

Sé el estilo mexicano, sé el estilo de Estados Unidos, y ahora soy ruda. Me encanta hablar con los aficionados y adaptarme a cualquier estilo y hacer lo mejor que pueda para mostrar que soy una de las mejores

¿Qué luchadores te han inspirado?

Trish Stratus es una de las primeras. AJ Lee, por su estatura, por su color de piel, fue motivante y las Four Horsewomen, aunque también me inspiro Jeff Hardy, Rey Mysterio, y Eddie Guerrero

¿Cómo piensas que sería luchar en México?

He luchado con luchadoras de Triple A como Flammer o Chik Tormenta, pero me encantaría luchar en el CMLL, yo digo que algún día lucharé en México, Quiero que mis papás me vean en vivo. Ellos me ven por internet, pero pronto pasará

¿Cuál es la diferencia entre estilos en la lucha libre?

La más grande, la entrada es a la derecha y en Estados Unidos es a la izquierda. Ahora estoy entrenando en ese estilo, pero la lucha libre mexicana es más rápida, más artística. El norteamericano es más show, tú eres un personaje y eso es lo más importante. En Japón es más agresiva, y es una meta llegar a Japón. Eso me encanta, que son estilos diferentes.