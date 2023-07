Carlos Hermosillo revienta a Diego Lainez: “Vive del pasado”

La Selección mexicana desató nuevamente las críticas después de la sorpresiva derrota contra Qatar en el último duelo de la fase de grupos de la Copa Oro.

Dicha situación, hizo que algunos exseleccionados estallaran contra el accionar del Tri y algunos jugadores, como fue el caso de Diego Lainez, quien fu sumamente cuestionado por Carlos Hermosillo.

Mediante redes sociales, el Grandote de cerro azul estalló contra la presencia de Factor en el cuadro nacional, pues considera que no debería estar entre los convocados debido a que no ha pasado nada con él en los últimos años.

“Con todo respeto para Diego Lainez, creo que a la selección se va por lo que has demostrado y porque estás en buen nivel. Lainez tiene condiciones, pero no pasó nada en Europa ni en Tigres, vive del pasado. No pienso que deba estar en Selección”, mencionó.

Con todo respeto para Diego Lainez, creo que a @miseleccionmx se va por lo que has demostrado y porque estás en buen nivel.



Lainez tiene condiciones pero no pasó nada en Europa ni en Tigres, vive del pasado



No creo que deba estar en Selección 🇲🇽❌ pic.twitter.com/bpz21GyqyI — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) July 4, 2023

Es importante mencionar que Diego Lainez no tuvo la actividad que hubiese querido en el futbol europeo, ya que no pudo consolidarse ni con el Betis ni con el Braga, razón por la que Tigres lo repatrió en el pasado Clausura 2023.

El futbolista de 23 años no había sido considerado para la Copa Oro; sin embargo, tras la lesión de Sebastián Córdova, Jaime Lozano lo convocó de último momento.