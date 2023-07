“Esta no es una Sub-23, los jóvenes tienen que venir y ganarme mi lugar”: Memo Ochoa

Guillermo Ochoa ha sido blanco de críticas por querer jugar un sexto Mundial con la Selección mexicana, pues mientras unos consideran que aún debe ser convocado, hay quienes piensan que ya debe hacerse a un costado y dejar su lugar a las nuevas generaciones.

Sin embargo, dejar la portería del Tri no está en los planes de Paco Memo para este proceso mundialista, pues en entrevista con Azteca Deportes aseguró que se encuentra en condiciones de seguir peleando por su lugar y dejó en claro que los jóvenes porteros deben ganarle su lugar, tal como lo hizo él cuando recién iniciaba su camino en el futbol profesional.

“El mexicano puede estar tranquilo porque he buscado representarlo de la mejor manera y va a seguir siendo de esta forma, en Italia me tienen mucho cariño, pero todo esto ha sido por mucho trabajo y voy a seguir así para estar en Selección. Los jóvenes tienen que venir a tocar la puerta como me tocó a mí, venir y ganarme mi lugar entonces mientras me sienta bien y los entrenadores tengan confianza en mí y sientan que puedo aportar a selección, voy a seguir aportando”, mencionó.

Guillermo Ochoa busca llegar a su sexto Mundial. Foto: Louis Grasse/Getty Images

En esa misma línea, el guardameta que está próximo a cumplir 38 años fue contundente al señalar que en la Selección mexicana no importa la edad para ser convocado siempre y cuando se tenga un óptimo rendimiento en clubes.

“Esta es una Selección nacional, no una Sub20, Sub-23, aquí mientras te encuentres en un buen nivel las puertas siempre van a estar abiertas. Así lo he manifestado, me encuentro bien, me encontré apenas un taxista y me dijo ‘qué bueno que vas por tu sexto Mundial’ y me empezó a dar ejemplos de otros porteros, en el mundo lo ven con mucha calma”. subrayó.

Por último, el arquero del Salernitana fue cuestionado sobre a qué jugador prefería para ser el delantero titular del Tri, por lo que elogió las cualidades tanto de Henry Martín como de Santiago Giménez.

“Los dos son jugadores con gran calidad y mucho talento, tienen el olfato goleador. Henry es un jugador ya más hecho, Santi está en un proceso de ser un jugador distinto, importante, hay que llevarlos con calma, cuando juegan los dos nos sentimos tranquilos. Hay que ir paso a paso, Santi ha crecido mucho en Europa y ojalá muchos jóvenes se vayan porque ha crecido mucho en lo mental y deportivo. Henry ha encontrado ese equilibrio y balance, eso creo que la falta a esta Selección”, sentenció.