“Están en todo el derecho de hablar con otros entrenadores”: Jaime Lozano

Jaime Lozano tendrá su primera prueba de fuego con la Selección mexicana cuando enfrente a Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro, donde el Tri se presenta con varias dudas tras perder contra Qatar, pero con la obligación de avanzar a semifinales.

Previo a este duelo, Jaime Lozano habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de mantenerse en el banquillo de la Selección, esto ante los rumores de que en la Federación Mexicana de Futbol ya sondean opciones para suplirlo en cuanto termine el torneo.

“A mí me dijeron vas a la Copa Oro y hay oportunidades que primero, tienes que estar listo primero y después debes aprovechar, y si están hablando con gente (entrenadores) están en todo el derecho porque a mi no me dijeron nada que no me puedan cumplir”, aseguró.

¿JAIME LOZANO SE PODRÍA QUEDAR?



En #ClaroSportsMVS hablamos sobre la situación del técnico interino de la selección mexicana, que buscará ganar la #CopaOro y ganarse su lugar en el tricolor

En ese sentido, el Jimmy se dijo agradecido por la oportunidad de dirigir al combinado azteca y aseguró que la única forma de mantener sus esperanzas de seguir en el banquillo, es seguir siendo respaldado por los jugadores en el terreno de juego.

“Agradezco a los jugadores que les ha gustado lo que hacemos y creo que la mejor manera de respaldar al técnico es en el campo, al final si tenemos buenos resultados todo va a fluir y las decisiones a veces hasta se facilitan. No me puedo sentir así (jodido), al contrario, agradecido y bendecido de estar aquí”, mencionó.

“La vida a veces no es justa y en el futbol es lo mismo. No olvidemos las palabras cuando llegué al cargo, yo vine aquí por una Copa Oro, nunca me dijeron a partir de aquí es el proceso para el próximo Mundial, que bonito hubiera sido pero no es así, al final yo estoy ante una magnífica oportunidad con un excelente grupo de jugadores que nos está cobijando y que tratamos desde el primer partido cambiarle la cara a la selección”, añadió.

Sobre el partido contra la selección tica, el entrenador de 44 años considera que será un partido complicado en el que ambos equipos tendrán opciones de gol.

“Va a ser un buen partido, tienen gente desequilibraste y joven, un partido lindo de ver y ojalá que lo gane México. Veo un partido, no sé si parejo pero sí en el que ambos equipos van a tener oportunidades, trataremos de estar muy atentos defensivamente y apelamos a la contundencia, que fue lo que nos faltó en el último encuentro”, sentenció.

