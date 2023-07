“Se está aprovechando de que estuve internado”: Chávez Jr. revela separación con Frida Muñoz

Julio César Chávez Jr. se ha caracterizado por tener una vida llena de polémicas, la más reciente de ellas, la confirmación de la separación de su esposa Frida Muñoz.

Mediante las redes sociales de su hermano, Omar Chávez, el pugilista nacido en Culiacán, Sinaloa, reveló los motivos por los que tomó esta decisión, argumentando que su ahora expareja, se aprovechó de su situación cuando estuvo internado en una clínica de rehabilitación.

“Lo que hizo fue llegar a casa tomada y empujarme, me quitó mi Instagram, me quitó mis redes sociales, va a declarar de que yo ando de una manera o de otra, y se me hace injusto, se está aprovechando de las circunstancias de que yo estuve internado, espero tenga la dignidad para entregarme mi teléfono”, mencionó el boxeador mediante un video.

En ese sentido, el pugilista azteca explicó que iniciará el proceso legal para separarse de su esposa, aunque dejó en claro que su prioridad son sus tres hijos.

“Se me hace injusto que una mujer me haga bullyng, no me lo merezco. Les pido una disculpa a todos porque no me gusta hablar de esto, pero no se me hace injusto, ya quiero estar con mis hijos”, añadió.

Es importante mencionar que Chávez Jr. estuvo internado por más de medio año para tratar su problema de adicción con las drogas, situación que lo ha aquejado a lo largo de su carrera boxística y que le ha impedido despuntar como lo hizo su padre.

Chávez Jr y Frida Muñoz procrearon tres hijos, pero antes de tener una relación sentimental con el boxeador, fue pareja de Edgar Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que perdió la vida en 2008 tras un atentado en Culiacán.