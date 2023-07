Iniciativa privada y World Aquatics financiarán equipo de Natación Artística

Equipo natación artística México Itzamary Gonzalez, Nuria Diosdado, Jessica Sobrino, Joana Jimenez, Daniela Estrada, Regina Alferez, Luisa Rodriguez, Glenda Inzunza, Pamela Toscano of Mexico during the Artistic Swimming Team Free Final, on San Salvador 2023 Central American and Caribbean Games, at Aquatic Center, on June 28, 2023. <br><br> Itzamary Gonzalez, Nuria Diosdado, Jessica Sobrino, Joana Jimenez, Daniela Estrada, Regina Alferez, Luisa Rodriguez, Glenda Inzunza, Pamela Toscano de Mexico durante la competencia de Natacion Artistica Final libre por equipos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, en el Centro Acuatico, el 28 de Junio de 2023. (Mariano Rios/MEXSPORT)