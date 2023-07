“Siempre apostaré por el jugador nacional antes que el extranjero”: Jaime Lozano

El tema de los jugadores naturalizados en Selección mexicana ha sido muy cuestionable, pues mientras algunos piensan que pueden aportar al combinado azteca, hay quienes aseguran que no marcarían diferencia.

Jaime Lozano, entrenador del Tri, habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de convocar a jugadores naturalizados en caso de continuar en el banquillo del combinado azteca, en el caso específico de Julián Quiñones y Germán Berterame, quienes han expresado su deseo por jugar con México.

“Al final son mexicanos porque la ley lo dicta, no me gustaría entrar en este supuesto, hoy tenemos a los 23 mejores, Berterame como Quiñones han tenido 2 o 3 años fabulosos, han decidido naturalizarse, pero hoy no los tenemos”, declaró.

En esa misma línea, el entrenador de 44 años fue tajante al mencionar que, al menos que hubiese un jugador excepcional, se seguirá decantando por los jugadores mexicanos antes que por los extranjeros.

“Sin duda que si alguien se naturaliza debe estar muy por encima de lo que tenemos en México, si es un nivel similar, siempre apostaré por el nacional que por el extranjero”, añadió.

Sobre el enfrentamiento contra Jamaica en la semifinal de la Copa Oro, el técnico nacional reconoció el crecimiento que han tenido los Reggae Boyz en los últimos años, aceptando que será un rival complicado.

“Tenemos un muy buen rival enfrente que se le ha complicado a México en los últimos años, tiene un estilo muy peculiar con jugadores en equipos y ligas importantes. Es de los equipos más fuertes en esta Copa Oro, creo que tendrá muchas posibilidades de estar en la próxima Copa del Mundo”, sentenció.