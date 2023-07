Willer Ditta y Jesús Dueñas están muy cerca de debutar con Cruz Azul

Las actualizaciones sobre los refuerzos de Cruz Azul no paran y ahora se destapa nueva información respecto al caso del defensa, Willer Ditta. De acuerdo con alguno reportes, el futbolista se encuentra a un paso de poder enfundarse en la camiseta celeste, pero aún falta un trámite más que espera recibir pronto.

La novela de Willer Ditta y Cruz Azul se ha extendido más de lo esperado, su llegada es algo que emociona mucho a la afición Celeste, pero que no se ha podido consumar debido a algunos problemas del club mexicano con Newell’s Old Boys. Anteriormente, te contamos que el presidente del cuadro argentino mencionó que el jugador no podía ver acción en México debido a la falta de ciertos trámites en la Máquina.

Ahora, según información de David Medrano, el pase de Willer Ditta para poder jugar en México presenta una ligera traba, esta tendría como motivo la crisis económica que vive el país sudamericano. Cruz Azul pagó dos millones de dólares por el traspaso; sin embargo, el cambio a la moneda nacional harían que esa cifra se convirtiera en mucho menos, por lo que el equipo argentino exigiría otro tipo de pago para liberar el pase.

Por primera vez en 18 años, un jugador que no sea Julio César Domínguez portará el número 4 en Cruz Azul.



Willer Ditta es el nuevo 4.



Antes del Cata, el último en usarlo fue Aaron Galindo (2004-2005) pic.twitter.com/OzwBwkwWpV — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) July 12, 2023

Por otro lado, Ditta ya ha regresado a tierras aztecas luego de tramitar su visa de trabajo en la Embajada de México en El Salvador, y espera que pronto reciba su transfer para poder ver acción. Se dice que al interior de la institución Celeste se espera que el tema se resuelva y el pase pueda llegar en los próximos días para poder debutar el viernes en la fecha tres ante Xolos.

Por último, mencionar que Willer no es el único refuerzo que espera su debutar pronto con Cruz Azul, esto debido a que Jesús Dueñas ya ha pasado las pruebas médicas y firmado contrato, lo que lo tendría a la espera de su registro en la Liga MX para poder debutar con el equipo.