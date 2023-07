Carlos Acevedo responde a Memo Ochoa: ‘No tengo que tocar la puerta’

Carlos Acevedo Carlos Acevedo of Mexico during the game Mexico (Mexican National Team) vs Cameroon, corresponding to the Friendly match, at Snapdragon Stadium, on June 10, 2023.



Carlos Acevedo de Mexico durante el partido Mexico (Seleccion Mexicana) vs Camerun, correspondiente al Partido Amistoso de preparacion, en el Estadio Snapdragon, el 10 de junio de 2023. (Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)