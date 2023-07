“Me importa muy poco”: Checo Pérez responde a rumores de su salida de Red Bull

Sergio Checo Pérez no ha tenido el desempeño esperado en los últimos Grandes Premios, lo cual tiene como consecuencia que haya estado fuera del podio en las últimas carreras.

Esta situación ha desatado los rumores sobre su posible salida de Red Bull al final de temporada y las especulaciones aumentaron después de que el asesor de la escudería, Helmut Marko, se reunió con el agente de Lando Norris.

Sin embargo, este tema no es algo que tenga en incertidumbre al piloto mexicano, pues en entrevista con Motorsport dejó en claro que únicamente se encuentra enfocado en salir de la mala racha en Fórmula 1.

“Sí, totalmente (ignorar rumores). Si soy honesto al respecto, me importa muy poco. Llevo 13 años en Fórmula 1 y lo he visto todo. No me preocupa nada de eso, estoy enfocado, principalmente, en orientar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutándolo”, mencionó.

En esa misma línea, el jalisciense fue tajante al asegurar que tiene el respaldo tanto de Helmut Marko (asesor de Red Bull) como de Christian Horner (director de Red Bull) pese al bache en el que ha caído en las últimas carreras.

“Sí, tengo el apoyo total de Helmut y Christian; todo el equipo me está apoyando por completo y saben lo que puedo hacer, conocen mi potencial y me respaldan totalmente”, sentenció.