Atlas hará partido de despedida a Julio César Furch: “Es doloroso partir”

Los rumores sobre la salida de Julio César Furch del Atlas llegaron a su fin y este viernes 14 de julio, tanto el club como el jugador confirmaron la noticia.

Te interesa: Álvaro Morales saca los trapitos al sol de Martinoli y TV Azteca de porque no critican a Emilio Azcárraga

Mediante una conferencia de prensa, en la que estuvo presente José Riestra, presidente del club, el jugador de 33 años izo oficial su partida del cuadro rojinegro luego de dos años y medio.

“Es duro partir, pero era una oportunidad única en lo deportivo para mí, jugar en una de las grandes ligas del futbol mundial, es un sueño que no se te da todos los días. Apareció la oportunidad muy repentina y le pedí a Pepe que me cumpliera ese sueño. Creo que he dejado todo para retirarme bien del futbol mexicano y Atlas”, explicó el goleador.

La historia hablará de un Emperador Rojinegro que conquistó y Transformó la historia… ❤️🖤



Despidamos a Julio Furch este miércoles en El Jalisco 🏟️ Boletos en https://t.co/uHQEnNmF1I 🎟️@vallejothomsen 🖌️ pic.twitter.com/B2MeAJlsuV — Atlas FC (@AtlasFC) July 14, 2023

Al mismo tiempo, los zorros confirmaron un partido de homenaje al jugad, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de julio en el Estadio Jalisco contra el Sporting de Gijón de España, club que también es propiedad de Gurpo Orlegi.

“El Emperador que conquistó los corazones de la Fiel y que lideró al Rojinegro a transformar la historia de este equipo... Hoy parte con rumbo a buscar nuevos desafíos. Julio César Furch, no es un adiós, es un hasta pronto, porque siempre vivirás en los corazones rojinegros”, publicó el club junto a un emotivo video en redes sociales, ,invitar a la afición rojinegra a la despedida de su último goleador.

El Emperador que conquistó los corazones de la Fiel y que lideró al Rojinegro a Transformar la historia de este equipo... Hoy parte con rumbo a buscar nuevos desafíos. Julio César Furch, no es un adiós, es un hasta pronto, porque siempre vivirás en los Corazones Rojinegros ❤️🖤 pic.twitter.com/1VWy8z0ECB — Atlas FC (@AtlasFC) July 14, 2023

Es importante mencionar que con la salida del delantero argentino, el ataque de época dorada y que fue clave en el bicampeonato de la institución ha llegado a su fin, esto tras la salida de Julián Quiñones al América.