“Puede venir el mejor entrenador del mundo y no va a poder con la Selección”: Jorge Campos

Uno de los guardametas históricos de la Selección Mexicana, Jorge Campos arremetió contra el Tricolor y aseguró que para que lleguen los buenos resultados en los momentos importantes se tiene que apostar por los jóvenes y un proyecto a largo plazo.

En entrevista para la cadena ESPN, el “Brody” comentó que aunque llegue el mejor entrenador del mundo no se dará el salto de calidad debido a que no hay un proyecto.

“Puede venir a la Selección Mexicana el mejor técnico del mundo o los tres mejores técnicos del mundo y no van a poder, la culpa no es del director técnico. Un proyecto a 20 años, a 30, 40 o 50, aunque se enojen todos, se va a enojar la prensa, pero que pongan a competir a los niños y los resultados llegarán”, mencionó.

“Le echamos la culpa al entrenador y el problema es que no hay un proceso, no tenemos formación de jugadores, es lamentable, es triste, queremos ser campeones, no, no es la liga mexicana, ni así pueden ser campeones, comprando extranjeros”, concluyó.

México está a un paso de ganar la Copa Oro cuando este domingo se enfrenten a Panamá en la final, sin embargo, la expectativa está de quién será el nuevo entrenador, si refrendarán a Jaime Lozano y apostarán por otro perfil de técnico.

Después del fracaso del Mundial de Qatar, México está obligado a dar una de sus mejores exhibiciones en una justa mundialista al ser local en el 2026, aunque el panorama no suena alentador.