Rommel Pacheco asegura tener posibilidades para competir por la gobernatura de Yucatán

Fue en enero de 2021 cuando Rommel Pacheco arrancó su carrera política con un registro de precandidato a diputado federal. Hoy, el ex clavadista mexicano se dice preparado para afrontar una candidatura por la gobernatura de Yucatán, asegurando estar posicionado para poder contender por la misma.

Fue durante una entrevista en la sala de prensa de la Cámara de Diputados que Pacheco habló sobre esta situación, aclarando que su lugar en las encuestas se debe en gran medida al apoyo que ha mostrado por el deporte, dando apoyo que el motivo cuando arrancó con su carrera profesional.

“Eso en el ámbito local, pues obviamente me posiciona para poder contender a la gobernatura”, aseguró.

De la misma manera, habló sobre las personas que lo cuestionan por no llevar tanto tiempo en la política y como es que ante esto, él prefiere ver el vaso medio lleno y responder con el beneficio que tiene el ser ‘nuevo’ en este ámbito y como beneficiaria a toda la gente.

“Hay gente que me da su apoyo, me da su confianza, pero mucha gente me dice: ‘pues no llevas tanto tiempo en la política’ y yo les digo, ‘afortunadamente no llevo mucho tiempo porque los que llevan mucho tiempo se malean o no hacen las cosas bien’, y creo que eso es lo que la gente quiere”, culminó.

Para finalizar, Rommel contó como hace poco se enteró que podía competir por la candidatura al ser citado por su partido político debido a tener muchas posibilidades. Pero aclaró que para él lo más importante es que la gente decida quién es el que tiene la verdadera posibilidad de ir por la gobernatura.