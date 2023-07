Shocker recae en las adicciones y su madre pide apoyo

El luchador Shocker se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, después de que se reporta que recayó nuevamente en las adicciones, por lo que su madre pidió apoyo.

En entrevista con Ventaneando, la señora Sanjuana Reyna afirmó que el luchador se encuentra en una clínica de rehabilitación para combatir las adicciones.

Incluso, la madre del 1000% guapo se encontraba consumiendo cristal, por lo que se encuentra en tratamiento

“Se vino conmigo y estaba muy bien, pero comenzó a desesperarse. Me dijeron que la gente que so droga con cristal a los tres meses tiene recaídas muy fuertes. Empezó con ‘me voy, me voy’ y se fue a México a caer pero”, dijo en la entrevista.

Por otra parte, habló sobre la lesión en la quijada que sufrió Shocker y la operación a la que debe someterse.

“Le tienen que poner toda nueva, y cuesta muchos miles de pesos, yo ni vendiendo la casa me alcanza, además donde me voy a meter”, explica

También, pidió ayuda a los compañeros de profesión y a los aficionados para apoyar al atleta y darle un retiro digno.

“Sus compañeros podrían hacer luchas a beneficio. Si la gente me apoya que Dios lo bendiga. Desde niña no he sufrido tanto como ahora. Me da vergüenza pedir, porque siempre he trabajado, ¿pero qué hago?”, dijo en medio de lágrimas.

En los últimos años, Shocker se encuentra envuelto en varios escándalos, como el haber sido detenido e incluso, atentó contra su vida en 2022, además de otros escándalos.