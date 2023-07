“Espero que Jaime Lozano se quede hasta el Mundial”: Nacho Ambriz

Después de ganar la Copa Oro, la Federación Mexicana de Futbol continúa en búsqueda de un técnico para que tome las riendas del Tri, pese a que Jaime Lozano tiene el respaldo de los jugadores.

Te interesa: FMF define el plazo para elegir al técnico del Tri

Uno de los nombres que más ha sonado es el de Ignacio Ambriz, pues si algo han dejado claro los seleccionados, es que quieren si o sí un técnico mexicano.

Sin embargo, el entrenador del Toluca considera que el Jimmy debe mantenerse al frente de la Selección mexicana hasta la próxima Copa del Mundo no solo por el título obtenido, sino porque tiene el respaldo de los jugadores.

“Me da gusto por Jaime, la verdad tengo un buen acercamiento con él, lo conozco. Hemos hablado mucho de futbol. Ojalá se pueda quedar con el proceso de aquí hasta el Mundial. El jugador, por sus declaraciones, por su sentir, se siente a gusto, están bien con él, el que hayan ganado la Copa fortalece mucho esa unión que tendrán”, mencionó en conferencia de prensa.

Sobre su posible arribo al tricolor, el técnico de 58 años se dijo agradecido de que suene su nombre, pues considera que el ser candidato es un trabajo de años, aunque dejó en claro su apoyo al Jimmy.

“Agradezco que mi nombre siga sonando para poder ser entrenador de la selección, yo creo que eso se gana a través de buenos resultados tuyos. Que fijen en mí, es un orgullo, porque si algo conozco son las entrañas del futbol mexicano, conozco desde selecciones, desde juvenil, que me tocó participar en un Mundial, conozco todo lo de mayor, he sido jugador de un Mundial, he sido auxiliar de un Mundial, no soy un tipo que me gusta candidato ni mucho menos, pero sí me siento contento, de estar en esa terna”, sentenció.

Es importante mencionar que jugadores de jerarquía como Guillermo Ochoa y Edson Álvarez han manifestado públicamente su deseo porque Jaime Lozano continúe como entrenador de la Selección; sin embargo, su continuidad está siendo evaluado por la FMF, que pretende realizar un comité de asesoramiento con miras al Mundial de 2026.

No te pierdas: Leagues Cup, una disputa económica entre la MLS y Liga MX