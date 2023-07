“Les hago un resumen de Sergio Canales, es buenísimo”: Ibai Llanos

Los Rayados de Monterrey han sorprendido a todos con el reciente fichaje se Sergio Canales, un futbolista español con mucha calidad y que llega procedente del Betis. Este refuerzo ha causado muchas opiniones y una de las que más ha llamado la atención es la streamer, Ibai Llanos. El creador de contenido ha mandado un mensaje a los aficionados mexicanos advirtiendo del potencial del mediocampista.

Reciente mente los de la Pandilla han hecho oficial la llegada de Canales luego de una larga negociación, y el streamer más famoso de habla hispana a comentado al respecto diciendo que su calidad es increíble y asegurando que los otros equipos de la Liga MX no tendrán nada que hacer ante el talento del mediocampista.

“Yo tengo que felicitar a mis amigos y aficionados de Monterrey por que yo me he quedado en shock. se han llevado a Sergio Canales. Por si no lo sabe algún mexicano, le hago un resumen de lo que es Sergio Canales: es buenísimo. Me ha impactado que se vaya del Betis, es un fichaje super top... Descanse en paz el resto de la liga mexicana, porque este tío es buenísimo”, comentó durante una de sus transmisiones en vivo.

Este lunes fue anunciada la llegada de Canales al Monterrey con un increíble mensaje que resalta algunos de sus logros e ilusiona a la afición con un equipo altamente competitivo que está obligado a ganar con contundencia en todos los torneos que compita.

“Campeón de la Nations League 2023 con España y jugador de LaLiga que más ocasiones de gol generó durante las temporadas 2021-2022 y 2022-2023. ¡Bienvenido, Sergio Canales! ¡Hoy llegas al Club de Futbol Monterrey a escribir tu historia en Azul y Blanco! Estamos seguros de que juntos obtendremos grandes triunfos”, se lee en el mensaje.