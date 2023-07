`La Bomba´ anuncia que leyendas del futbol conformarán Comité Asesor para el Tricolor

FIFA World Cup USA 1994 Italy 1-1 Mexico - unpublished material Jorge Campos of Mexico during the game Italy vs Mexico (Mexican National Team), corresponding to Group E of the FIFA World Cup USA (United States) 1994, at RFK Memorial Stadium, on June 28, 1994. Mexico tied 1-1 with Italy.



Jorge Campos de Mexico durante el partido Italia vs Mexico (Seleccion Mexicana), correspondiente al grupo E de la Copa Mundial de la FIFA USA (Estados Unidos) 1994, en el RFK Memorial Stadium, el 28 de junio de 1994. Mexico empato 1-1 con Italia. (David Leah/David Leah)