Alejandra Orozco cumple su misión en Fukuoka y apunta a su nueva meta que es París 2024

La clavadista, Alejandra Orozco, brilló con su participación en el Mundial del Natación en Fukuoka en donde lastimosamente no consiguió medalla, pero sí consiguió plaza olímpica en la plataforma individual. Este accionar llena de orgullo a la atleta mexicana y la motiva para seguir adelante con su carrera en busca de una tercera presea en los Juegos Olímpicos.

En entrevista con Publimetro, Orozco dio sus impresiones sobre la actividad que vio en Japón y como para ella significó mucho esta participación debido a que a pesar de llegar con varios obstáculos en su camino, se terminó compitiendo de gran manera ante las grandes potencias que han tenido más preparación y ritmo previo al Mundial de Fukuoka.

Entrevista con Alejandra Orozco

“Estoy contenta de haber regresado al escenario internacional después de dos años de no estar con ese ritmo competitivo por esas situaciones ajenas a nosotros, el tema de lesiones, cirugías, pero el estar de regreso, el saber que estamos en la pelea, íbamos sin expectativas, pero nos dimos cuenta que si estamos en la jugada y que aunque las potencias han estado con más ritmo competitivo, nosotros también demostramos lo que tiene el mexicano, esa perseverancia, resiliencia, fortaleza, para hacer las cosas bien”, comentó la medallista de oro en Londres 2012.

Así mismo, se tomó el tiempo de hablar sobre la satisfacción y motivación que le dejó su participación individual y como para ella es un impulso importante para seguir adelante a un año de que lleguen los Juegos Olímpicos de París 2024.

¡Increíble actuación en #Fuluoka2023!@gabyagundez00 y @AleOrozcoLoza brillan en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en plataforma 10m individual. Tras dos años, regresan con fuerza y se colocan entre las mejores del mundo, asegurando una plaza para 🇲🇽 en #Paris2024 pic.twitter.com/1fM9WCgAWK — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 19, 2023

“En lo personal estoy contenta, en la parte de sincronizados me quedo un poco con la espina de tres puntos para lograr esa plaza, pero sabemos qué mejorar y donde mejorarlo. En la parte individual estoy feliz porque se consiguieron las dos plazas en una misma edición, algo que no sucedía hace muchos años y haber pasado todas las competencias para seguir peleando en el cuadro de medallas, nos deja con una satisfacción y motivación para seguir y ya no frenar el proceso a un año de París”, comentó.

En un momento, Orozco habló de su increíble trayectoria y como luego de haber conseguido varios objetivos, aún encuentra motivación para seguir adelante e ir en busca de más logros para hacer más grande su historia en el deporte.

“De alguna manera la medalla de Londres fue el inicio de una carrera al revés, yo empezaba y no quería que fuera el final de mi carrera, quería seguir cumpliendo metas, y Tokio que fue un proceso de enfrentar un camino de subidas y bajadas, aun así estar de vuelta, volver a sentir el momento en el podio, compartirlo con Gaby, que veníamos de historias distintas, pero nos unía el sueño y nos unía ese objetivo. Y ahora trabajar por otro, me motiva por saber que estamos en el proceso de otra historia y escribiendo capítulos de otro libro y me ilusiona saber que me quedan 365 días. Veo hacia atrás y me siento satisfecha de lo que he logrado”, finalizó.