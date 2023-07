Ibai Llanos desata la furia de Piqué con un comentario sobre Shakira

El mundo de la Kings League cada vez va cobrando más relevancia, esto debido al gran espectáculo dentro de la cancha y las graciosas interacciones de los presidentes en las transmisiones en vivo. Una que ha llamado mucho la atención, es el reciente ‘roce’ que hubo entre Ibai y Piqué por un comentario sobre la cantante, Shakira.

Fue durante uno de los streams posteriores a los días de partidos de la liga, que el creador de contenido lanzó un comentario que hizo estallar las risas en el plato de transmisión. Ibai aprovechó para preguntar sobre Shakira, su nueva seguidora en TikTok. “Lo de que Shakira me haya seguido en TikTok ¿Qué sentido tiene?”.

Gerard Piqué e Ibai Llanos Captura de pantalla.

A esto último, el streamer más famoso de habla hispana, continuó hablando de lo sorprendido que lo dejó la noticia de su nueva seguidora y como entre los pocos que sigue se encuentra su nombre.

“De Verdad, es que sigue a 65 personas y me ha seguido… me ha venido a la cabeza, te lo juro, me ha impactado”, culminó el caster de videojuegos.

Es importante mencionar que en medio de las risas de los presidentes, la reacción de Gerard Piqué no se hizo esperar y visiblemente molesto por el comentario, le reclamó a Ibai por sacar el tema cuando están hablando sobre las reglas de la liga.

“Te das cuenta que no tienen nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”, comentó el ex Barcelona.