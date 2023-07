“Que Lozano se quede porque no hay nadie mejor”: Luis García

La dirección técnica de la Selección Mexicana aún se mantiene en incógnita debido a que se evalúa si la participación que tuvo Jaime Lozano al frente del Tricolor durante la Copa Oro, es mérito suficiente para que tome de manera definitiva la silla en el proceso que va rumbo al Mundial 2026 en donde México es sede.

Ante esto, Luis García, quien tuvo una entrevista exclusiva con Publimetro, dio unas declaraciones al respecto y aseguró que el tema de Jimmy Lozano como candidato serio a quedarse al frente es por falta de opciones.

“No hay un candidato importante. Hay una corriente que quiere que sea mexicano sí o sí, yo no creo mucho en la nacionalidad, creo mucho más en la capacidad. Nacho Ambriz, que era una de las opciones, dijo que no quiere entrar a la carrera y no tienen ningún toro foráneo que pueda opacar esa situación”, mencionó el ahora comentarista.

De igual manera, se tomó el tiempo de hablar sobre las razones de la continuidad que debería tener Jaime, de lo que suele suceder con los directores técnicos en selección y porque es que se termina cambiando de estratega constantemente cortando toda la continuidad de los procesos.

“Yo creo que se queda Jaime Lozano, pero sé que no lo tenían contemplado. Es: que se quede porque no hay nadie mejor, algo que pasa mucho en México hasta que de pronto pasa algún partido con un equipo importante como Estados Unidos que te arrastra, que venga Argentina, que venga Alemania y te ponga contra la pared, para decir: Hay que buscar otro”, comentó el ex futbolista.