“Esperemos que sigan con la continuidad del proyecto”: Pibe Valderrama sobre Jaime Lozano con Selección Mexicana

Debido a su gran carrera como jugador, Carlos Valderrama se ha convertido en un embajador del fútbol mundial y una voz autorizada para hablar sobre este deporte en donde fue una de las mayores figuras de Latinoamérica.

En entrevista exclusiva para Publimetro, el famoso camiseta 10 de la Selección de Colombia platicó su sentir de la Selección Mexicana y no dudó en decir que a México le hace falta continuidad en el proyecto que ya se tiene.

El Pibe destacó las forma en la que México ganó la Copa Oro y ve con buenos ojos que siga Jaime Lozano al frente del Tricolor.

“México se recuperó después del campeonato mundial, ahora volvió a ganar la Copa Oro que tenían años que no la ganaban, hay una renovación del cuerpo técnico, una renovación de jugadores y esperemos que sigan con la continuidad de esto porque me gustó la Copa Oro y las formas de como ganaron”, comentó en exclusiva para Publisports.

El crecimiento que ha tenido la Concacaf ha sido algo que ha impulsado a la MLS, liga en la que Valderrama fue uno de los precursores en los años noventa, por lo que expresó que si sigue a detalle la Leagues Cup.

“Seguro, todo el mundo está al pendiente de esa liga, porque es una liga nueva, la Liga MLS es distinta, en la época mía solo había nueve equipos, ahora hay 30 equipos, ahora los clubes tienen estadio, tienen hinchada, ha tenido un progreso bárbaro que es lo que se quería, nosotros solo fuimos a poner un granito de arena para que ahora se viva esto. Van muy bien y más con esta liga con los equipos mexicanos y sin duda eso fortalece al futbol” , concluyó.

Números totales en su carrera:

Partidos: 866

Goles: 76

Asistencias: 348

Mundiales: 3

Números del Pibe con la Selección de Colombia:

Partidos oficiales: 67

Goles: 6

Asistencias: 21

Trayectoria: