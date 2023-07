‘Dependemos de nosotros para clasificar’: Antonio Mohamed

El director técnico de Pumas, Antonio Mohamed, y el capitán del equipo, Adrián Aldrete, hablaron del juego que sostendrán este sábado contra el D.C. United en Washington y de lo que representa mantenerse con vida en la Leagues Cup, para lo cual deberán sumar dos puntos al menos en dicho encuentro.

Adrián Aldrete aseguró que los auriazules quieren revertir la situación, luego del desempeño mostrado ante CF Montreal en su debut en la Leagues Cup. “El equipo está consciente de lo que dejó de hacer. Tuvimos una muy buena semana de trabajo, donde tratamos de corregir errores, potencializar cosas que hemos hecho bien y que en el último partido lo dejamos. El equipo quiere revancha con nosotros mismos, esa es la realidad y está simplemente enfocado en sacar un triunfo”.

“Creo que ha habido detalles en cada partido. Cada partido es una circunstancia completamente distinta. Hemos sido reactivos, aunque eso no nos conviene tanto porque significa que no estamos accionando primero. Eso es lo importante: que lo sabemos. Hemos rescatado momentos del partido, pero hemos regalado mucho tiempo. En una competencia como esta, no puede ser así. Tenemos que ser un poco más activos desde el principio”, agregó.

Por su parte, el estratega auriazul relató cómo fue el trabajo del conjunto en la semana para buscar el boleto a la fase final del torneo. “Hicimos una buena semana. Todo ha sido aprendizaje. Estamos conscientes de que no hicimos un buen partido (contra CF Montreal), así que tenemos todo para mejorar. Dependemos de nosotros para clasificar. El equipo está con muchas ganas de jugar el partido. Hay mucha energía positiva, ojalá que mañana lo podamos demostrar en la cancha”.

“Igual si hubiéramos ganado (el primer partido), si perdemos por dos goles, estamos fuera. Sabíamos que iba a ser así. Ahora dependemos de nosotros, tenemos que ganar o empatar y ganar en penales para poder pasar a la siguiente fase. Así que sabíamos que era así, medio raras las combinaciones. Hay que adaptarse”, añadió.

Recalcó que confían en tener una estancia larga en la Leagues Cup: “Estamos bien, nosotros nos preparamos para dar competencia de la misma manera, no cambiamos la preparación. Venimos acá a jugar hasta el último partido, nos preparamos para eso y después, para que continúe, estamos preparados para competir en México (en la Liga MX). El equipo física y mentalmente está preparado para cualquier tipo de resultado. Me parece a mí que todo el aprendizaje que estamos recibiendo ahora nos va a forjar el carácter para ver realmente de qué estamos hechos”.

Explicó que se han preparado para cobrar los tiros penales en caso de que el juego termine empatado en el tiempo regular: “Primero pasa por lo psicológico. A la hora del entrenamiento, todos patean bien los penales. A la hora de la presión es otra cosa. Igual entrenamos toda la semana los penales. Ojalá que a la hora del partido puedan ejecutarlos bien. No es fácil y tampoco todos se sienten igual, hay que estar en ese momento. Uno puede planificar una cosa, pero al momento de tomar decisiones tan rápido, puede salir otra. Eso no es plan, confiamos en que pueda patear cualquiera del equipo”.

“Presión no hay. Eso es una situación mental que se genera, como el miedo. Todas las situaciones las generan las propias personas en la cabeza. Nosotros estamos fuertes, estamos bien. Veremos cómo el grupo lo sabe manejar, si es un triunfo o si nos toca caer, ver qué tan fuertes somos para levantarnos o qué tan humildes somos para seguir avanzando en el torneo, sabiendo que hay grandes equipos. Todo es una enseñanza y para llegar al éxito, seguramente vamos a recibir algunos cachetazos en el camino y ahí estará la magia: en qué tan fuertes somos para poder recuperarnos”, subrayó.

Al respecto, abundó: “Está claro que tenemos que mejorar, pero yo no siento presión. Nunca he sentido presión en toda mi carrera. Disfruto mucho lo que hago, cuando estoy arriba o me toca estar abajo. Acá lo único que queda es trabajar, sacar un buen resultado y de a poco ir mejorando el funcionamiento. Estamos dependiendo de nosotros para clasificar y en el torneo mexicano estamos entre los primeros cuatro. No me imagino cuando estemos más abajo. Nosotros somos los primeros en saber que en los últimos dos juegos no hicimos bien las cosas, pero confío mucho en este grupo de jugadores, que las cosas van a mejorar futbolísticamente y, por ende, van a mejorar los resultados”.

Acerca de enfrentar al estratega del D.C. United, Wayne Rooney, dijo: “Me ha tocado enfrentar a entrenadores de mucho prestigio. Ahora nosotros no jugamos. El día del juego, nosotros somos una parte que complementa el espectáculo. Así que va a ser un placer saludarlo”.

Sobre si llegarán más refuerzos al plantel, respondió: “Hoy estamos concentrados y enfocados en el partido de mañana. Después, cuando estemos más tranquilos, hablaremos con los directivos para ver si es o no conveniente y nos puede ayudar y mejorar el plantel que tenemos”.