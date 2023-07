Conoce el único Centro de Excelencia Médica avalada por FIFA en México

Pachuca ha demostrado estar concentrado en el futbol a todos sus niveles y así lo hace valer al contar con el primer centro de excelencia médica avalado por la FIFA en México.

Así lo platica el Dr. José María Busto, director del CEMA, para Publisport y señaló las cualidades que cuenta este centro médico.

“Este hospital tiene siete años de su fundación, pero tiene como antecedente una clínica de medicina deportiva en la que empezamos a hacer rehabilitación y las evaluaciones médicas. Pero, desde 2016, se convirtió en un hospital, el cual creció acorde a los requerimientos que pide la FIFA, no tanto desde el punto de vista sanitario, también como un centro de excelencia médica de la FIFA”

Por otro lado, apuntó a quienes son los principales beneficiados por este CEMA, aunque espera que haya más futbolistas y atletas que se atiendan.

“Este hospital cuenta con todas las adecuaciones para atender a los futbolistas, sea de Fuerzas Básicas, de la Universidad del futbol y del primer equipo, además de atender a público en general. También atendernos a los jugadores de León, del Everton de Chile y otros equipos”, dijo.

También, el Dr. José María Busto apuntó algunas cualidades que tiene este recinto médico en Pachuca para poder recibir la certificación de FIFA.

“Una cosa muy importante es la estructura, es tener la tecnología y el personal es muy importante tuvieron un listado de personas con sus títulos sus células profesionales sus certificaciones de no solo de los médicos, sino de enfermeras, de fisioterapeutas, de radiólogos de todo el personal que está aquí con nosotros en el hospital, eso también que te da puntos para lograr la certificación y una vez cubiertos los requisitos del hospital, pues bueno, ahora va la parte que es la más importante para la FIFA, que es la relación que tienes con el fútbol, entonces esa relación que tenemos con el fútbol, inicia, desde todos los programas que tenemos de prevención desde lesiones hasta de muerte súbita”,

Pachuca

Mientras que, en el CEMA, se busca apoyar en todo tema a los futbolistas de cualquier nivel.

“Se busca atender Otro tipo incluso de padecimientos mentales en los futbolistas, nosotros tenemos el centro de institución psicológica que tiene un programa importantísimo de prevención de cualquier tipo de problemas psicológicos o mentales en el deporte prevención estamos hablando solo de prevención y ahí es parte de las evaluaciones que hacemos, porque en realidad las evaluaciones son a futbolistas sanos o que se exponen sanos y en donde podemos identificar algún tema, no solo físico, sino también mental y proponemos la atención de los futbolistas en cancha en urgencias en competencias y también tenemos médicos que están durante la práctica de entrenamiento y vemos la perspectiva de los jóvenes y que son parte de la estructura, entonces también damos atención a los futbolistas ya en su práctica directa y hacemos investigación en futbolistas y nosotros tenemos una serie de procesos de investigación que ya hemos concluido, que ya hemos publicado en revistas científicas indexadas a nivel internacional y que son evidencia para la FIFA”

En este recinto exclusivo se apunta a que también buscan apoyar a otros equipos y a la Selección mexicana.

“Aquí evaluamos hicimos los estudios pretemporada de las selecciones de la Sub 23 y de los equipos de playa, nos mandan a veces información de algunos programas que se deben de hacer como el de atención a los futbolistas retirados, pero en realidad es un programa que nosotros lo tenemos antes que ellos porque son programas de la FIFA entonces se los envían nosotros, pero también ya lo tenemos porque, pues tenemos también enlace directo con claro, pero un contacto directo de hospital con la Liga MX o con, pues no, no hay ese lo tiene él los servicios médicos de cada uno de los equipos”.

El hospital está ubicado en Libramiento circuito de la Concepción km. 2 s/n, Col. La Concepción, C.P. 42160 San Agustín Tlaxiaca, Hgo y cuenta con servicio los 365 días del año.