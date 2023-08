“Hay que hacer de nuestra pasión un estilo de vida”: Dana Ruz

Dana Ruz es una piloto mexicana que actualmente compite en la categoría 1.8 de la Nascar Challenge con la escudería Tiger Racing, la cual conoció el apasionante mundo del deporte motor desde pequeña gracias a su padre. En entrevista con Publisport, la piloto poblana compartió sus inicios en este deporte, así como la preparación que requiera una atleta de alto rendimiento como ella, así como las claves para que más mujeres puedan practicar el automovilismo.

¿En qué momento empezaste a practicar el automovilismo?

Recuerdo que a mí me preguntaban qué quería ser de grande y decía que piloto de coches, pero llega hasta los 14 años a mi vida un go kart que mi papá me regala y ahí es donde empiezo a ver que realmente me gusta, que soy buena manejando y que empiezo a ganar. Todo era un hobbie en un principio para mantenerme distraída y no caer en temas de adolescente. La verdad me la vivía en el kartodromo y ahí estuve con los mejores pilotos de Puebla. Después de ahí lo dejé un rato porque entré a la universidad, las actividades cambian, pero hace 10 años (2013) me habla Irán Sánchez, que es piloto de Supercopa y me invita a ser Latin manager de su equipo, Tiger Racing. Y empiezo a contratar mecánicos, armar coches, estaba con backstage, me encargaba de toda la logística, el tema administrativo. Un día Irán me dijo ‘súbete a un Superturismo light’ que es un Chevy modificado para ser auto de carreras, me encantó, ya nunca me bajé y aquí estoy, de hecho tengo un subcampeonato en esa categoría.

¿Cómo es la preparación de una piloto profesional y cuánto tiempo le dedicas a tu deporte?

Normalmente entreno una hora diaria en tema de ejercicio físico, también tienes que acompañarte de un buen psicólogo porque luchas contra ti y otros fantasmas que salen. El año pasado tuve un accidente un poco fuerte y mi psicóloga me ha llevado de la mano para que no me entre el miedo o algunas inseguridades. Este deporte a veces es frustrante porque solo gana uno y la diferencia son milésimas de segundo, entonces necesitas estar tranquila a la hora de correr. Normalmente veo mis videos para saber en qué fallé y mejorar, también dedicó horas al coche y prácticas y prácticas para mejorar.

¿Cómo combinas el ser madre con el tiempo que le dedicas al automovilismo?

Fíjate que es con una red de apoyo muy importante, necesito tener gente de confianza que me ayude y no me da pena pedirla, al contrario, eso me ha ayudado a hacer lo que yo quiera, mi sueño, mi pasión, afortunadamente es un ambiente familiar, cuando tengo carreras y si se presta la ocasión y puede ir mi hija, me acompaña. Normalmente nos la vivimos en las carreras porque de ahí somos, es un estilo de vida, mi hija ahorita ya tiene una edad en la que puede acompañarme y cuando no va, mi mamá es la que me apoya para que yo esté tranquila y concentrada y pueda hacer lo que me gusta.

He podido combinar bien eso, creo que el mejor ejemplo que le puedo dar a mi hija es que te avientes a hacer lo que te apasiona sin que nadie te diga que no puedes y cuando te lo dicen es luchar para poder lograrlo, la verdad siempre he tenido el apoyo de mi familia y eso me da más ganas de ganar, no estoy pensando en si dejé a mi hija, porque tampoco es como que la abandone un mes, eso es algo que me gusta, muchas mujeres dejan de hacer lo que quieren porque tienen esa responsabilidad, que es padrísimo, pero a mi no me gusta perderme como mujer, como ser humano porque luego ya no te reconoces y te vuelves la mamá de alguien nada más, estoy enfocada en ser feliz y plena e ir con todo, y que la gente que te quiere te apoye también.

El automovilismo es un deporte dominado por hombres, ¿te has enfrentado con algún reto por tu rol de género?

Creo que aquí no hay un género, te pones un casco y no saben si eres hombre o mujer, a menos que estés vestida de rosa como yo, pero efectivamente es un deporte masculino, como la mayoría de deportes que así empezaron y las mujeres nos hemos ido metiendo como nos van permitiendo y valiéndonos, estoy fascinada, ojalá que más mujeres se animen a hacerlo porque no tiene nada que ver con el género, simplemente si eres bueno o malo y como todo, te ganas el respeto ganando. Más bien es el tema en donde me fui a meter a un lugar donde son puros profesionales y expertos en el tema, hay unos roces pero es algo que definitivamente se da sin importar si eres hombre o mujer, me han mandado al muro un par de veces, pero creo que no tuvo nada que ver que sea mujer o algún tema de machismo. Me he enfrentado contra personas muy profesionales.

Sí me he enfrentado a estas situaciones pero fuera del autódromo y no dentro, los pilotos nunca me han dicho no puedes, eres mala, no te quiero aquí, al contrario, siempre me echan porras, creo que se alegran cuando gano, hay mucho compañerismo fuera de la pista. Me he encontrado con un “no puedes”, pero fue algo que me impulsó para hacerlo y hoy ya llevo cinco años corriendo.

¿Qué podemos esperar de Dana Ruz en el Speed Fest de este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Este 5 de agosto los espero en el Speed Fest, es una fiesta en donde hay muchas carreras de distintas categorías y cierra con un concierto. Hay muchas actividades alrededor del autódromo, donde pueden convivir con los pilotos, es un ambiente muy padre.

Recientemente la Fórmula 1 informó que a partir de 2024 las 10 escuderías deberán tener a una mujer piloto en sus equipos, ¿consideras que esto es parte del crecimiento?

Ojalá que sí, me encantaría ver a una mujer en Fórmula 1, creo que puede haber muchas sorpresas. Me gusta mucho la Fórmula 1, hay que apoyarla porque también tenemos ahí a un mexicano, y me gustaría que se apoyara a otros pilotos mexicanos porque hay talento, tanto hombres como mujeres.

¿Qué opinas sobre la temporada de Checo Pérez?

No soy fan de Checo, si he seguido su carrera porque me gusta la F1 y conozco a su hermano, creo que definitivamente ha hecho un buen papel. Se está haciendo bueno un poco tarde, se tardaron mucho en darle una buena oportunidad de participar en uno de los principales equipos, si esto hubiera pasado hace unos 3 o 4 años Checo estaría al nivel de Verstappen, definitivamente. Creo que ha sido un gran coequipero, creo que perdió su rachita buena por estar pensando en ganar un campeonato que la verdad iba a ser imposible, porque Max estaba terminando de agarrarle la onda a su auto y ya le tocó otra vez regresar a su triste realidad en la que fue contratado para ser un gran coequipero y espero que se quede en ese papel y tenga unos años más ahí.

¿Cuáles consideras que son los pasos a seguir para que más mujeres se animen a practicar el automovilismo en México?

Principalmente es educar a tus hijos para que sean independientes económicamente, ya es momento en que las mujeres dejemos de pensar que nos van a mantener, porque para esto si necesitas tener muchas aptitudes y capacidades para tener dinero y pagarte el jugueteo. Yo abogaría que si te gusta manejar y sabes hacerlo, te hagas la mejor y eso es practicando, haciendo ejercicio y con disciplina y tener tus metas bien claras para que todo tu equipo se enfoque contigo para que lo logres, porque bien o mal, el piloto es como la cereza del pastel de un trabajo en equipo. Ahorita estoy abogando porque todas las mujeres enseñen a sus hijas a ser independientes para que puedan lograr sus sueños y hacer de sus pasiones un estilo de vida.