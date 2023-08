PSG busca robarle otro 10 al Barcelona

El París Saint-Germain sigue en busca de grandes jugadores que le ayuden a olvidar el trago amargo que representa el caso Mbappé. Recientemente, negoció con el Barcelona el fichaje de Ousmane Dembélé y no conforme con eso, la directiva Parisina volvería a España para hacerse con los servicios de Ansu Fati.

Para sorpresa de muchos, PSG estaría dispuesto a volver a robarle su 10 al Barcelona, así como lo hizo con Lio Messi. En esta ocasión Anssu Fati es el futbolista implicado que llamó la atención de los galos gracias a Luis Enrique, quien siempre lo ha considerado un jugador de grandes cualidades y que puede aportar mucho cuando llegue a su nivel máximo.

Según información de Diario AS, los Parisinos aprovecharían que el jugador no es muy tomado en cuenta por Xavi Hernández e incluso tras la salida del Mosquito no es titular indiscutible, por lo que no sería raro pensar que el futbolista pueda aceptar un cambio de aires en busca de minutos y explotar su gran nivel.

El GOLAZO de Ansu Fati vs Milan. 🤯



Ojalá volvamos a ver a ese extremo, a ese Ansu Fati que necesita el Barcelona y la Selección Española.pic.twitter.com/DwyklwQpiT — España Xtra 🔴 (@EspanaXtra) August 2, 2023

Por otro lado, mencionar que tras su regreso de la lesión, el 10 de los Blaugranas ha mostrado grandes cosas durante la pretemporada, por lo que quizás a los Culés les interese mantener al atacante esperando que pueda llenar las expectativas.