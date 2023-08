Diego Balleza revela apoyo económico de Martha Higareda y Karla Souza para Mundial de Clavados

Los atletas mexicanos de deportes acuáticos han enfrentado situaciones complicadas para asistir a sus respectivas competencias debido a la falta de apoyo por parte de la Conade.

Afortunadamente, la gran mayoría ha recibido el apoyo para prepararse de forma adecuada y no romper con su proceso de cara a los Juegos Olímpicos París 2024, como es el caso de los clavadistas Diego Balleza y Randal Willars.

En entrevista con Claro Sports, Diego Balleza reveló que las actrices mexicanas Martha Higareda y Karla Souza les pagaron el viaje a él y su compañero para acudir al Mundial de Clavados en Berlín, Alemania, donde conquistaron la presea de plata en la plataforma de 10 metros.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda … Entonces estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, sino, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín porque también le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria hacía Berlín y la inscripción a Randal, se la pagó Karla Souza”, detalló.

En esa misma línea, el clavadista azteca agradeció a las demás personas que les ofrecieron el apoyo económico previo a esta competencia, así como en su participación en el Mundial de Natación en Fukuoka, Japón, donde se colgó el oro en sincronizados mixtos 10 m.

“Estoy súper agradecido con la comunidad judía aquí en México, con el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, de España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía”, sentenció.

Es importante mencionar que en días pasados la Conade, presidida por Ana Guevara, desconoció a la Federación Mexicana de Natación, por lo que se espera la creación de un nuevo organismo para otorgar de nueva cuenta a los atletas mexicanos de diferentes disciplinas acuáticas.