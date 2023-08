Liga MX confirma fechas y horarios para el regreso del Apertura 2023

La Liga MX está de regreso tras el fracaso en la League Cup y ahora se dieron a conocer las fechas y horarios para la realización de la Jornada 4 y 5 del torneo Apertura 2023.

A través de un comunicado, la Liga informó que la actividad regresará el día viernes 18 de agosto, con la realización de cuatro partidos.

Por si no lo viste: América, Tigres y Rayadas mejores equipos femeniles de la Concacaf

Después se realizará una pausa el sábado 19 para la realización de la final de la League Cup, y la jornada continuará con tres partidos el domingo 20 de agosto, en donde destaca el Atlas vs. América.

Cabe mencionar que los partidos Rayados de Monterrey vs. Tijuana y Gallos Blancos vs. Pachuca, correspondientes a la Jornada 4, así como Gallos Blancos vs. Atlas y Toluca vs. Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 5, serán programados al término de su participación en la League Cup.

Así quedaron programados los duelos para las jornadas 4 y 5 del Apertura 2023.

Jornada 4

León vs Mazatlán

18 de agosto / 19:06 horas

Nou Camp

Pumas vs Toluca

18 de agosto / 21:00 horas

Olímpico Universitario

Puebla vs Atlético de San Luis

18 de agosto / 21:00 horas

Cuauhtémoc

FC Juárez vs Guadalajara

18 de agosto / 21:10 horas

O. Benito Juárez

Cruz Azul vs Santos

20 de agosto / 17:00 horas

Azteca

Atlas vs América

20 de agosto / 19:00 horas

Jalisco

Necaxa vs Tigres

20 de agosto / 21:00 horas

Victoria

Jornada 5

Guadalajara vs Tijuana

22 de agosto / 19:00 horas

Akron

Mazatlán vs Puebla

22 de agosto / 19:00 horas

Mazatlán

FC Juárez vs Pumas

22 de agosto / 21:06 horas

O. Benito Juárez

América vs Necaxa

23 de agosto / 19:00 horas

Azteca

Pachuca vs Cruz Azul

23 de agosto / 19:06 horas

Hidalgo

Atlético de San Luis vs León

23 de agosto / 21:00 horas

Alfonso Lastras

Tigres vs Santos

30 de agosto / 21:00 horas

Universitario