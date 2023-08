“El mercado mexicano está muy inflado “, Ruvalcaba explica por qué no llegan más mexicanos a Europa

El exjugador de Pumas fue presentado de manera oficial con el Standard de Lieja de la liga de Bélgica, aunque va a estar cedido una temporada con el SL16 FC, el equipo filial, para que se pueda adaptar.

“Muy agradecido con el club porque se han portado muy bien conmigo, ellos saben que es la primera vez que llego a un nuevo equipo y casi del otro lado del mundo, hay muchas cosas que uno tiene que irse adaptando y ellos me dijeron que lo mejor para mí era que estuviera el tiempo que necesitara con el equipo B para que me acostumbre a todo, el estilo de futbol, el cambio de horario, muchas cosas que uno se tiene que ir acostumbrando. Ellos me dijeron, tómate tu tiempo y cuando te sientas listo en lo mental y físico te esperamos en el primer equipo”, declaró en entrevista para Claro Sports.

Jorge Ruvalcaba debutó en primera división con los Pumas. (Raphael Williams-Claudio/Raphael Williams-Claudio)

Ruvalcaba también habló de la razón por la cual no hay más jugadores mexicanos en el viejo continente.

“Por lo poco que sé, yo creo que es por lo inflado que está el mercado mexicano y no tienen nada de malo, pero en México hay muchos equipos con mucho dinero y al final ellos están dispuestos a pagar más por un jugador que equipos de Europa, siento que eso tiene mucho que ver, creo que si le preguntas a alguien de México el sueño o la meta que tienen es poder jugar acá”, aseguró.

Finalmente, el mexicano dijo que su meta es estar en el Mundial del 2026, que se va celebrar en Norteamérica.

“Para cualquier jugador lo máximo es poder jugar en la selección mayor, yo reconozco que apenas voy llegando al final tengo que hacer las cosas bien aquí y con el tiempo van a llegar las cosas. La meta es estar jugando en el Mundial, aparte va a ser en casa y no hay nada mejor que jugar ante tu gente”.

“𝐌𝐞 𝐝𝐢𝐣𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐦𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐦𝐞 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨”👏🏽



Jorge Ruvalcaba, con apoyo total del Standard Lieja. Esto nos contó EN EXCLUSIVA el mexicanohttps://t.co/KNE8tiYdPP pic.twitter.com/z1cqf3HpCo — Claro Sports (@ClaroSports) August 10, 2023

Recordemos que Jorge Ruvalcaba, fue parte del equipo de sparrings de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que es un buen prospecto para el Tri.