La Volpe queda fuera del Comité de Expertos del Tricolor

El pasado jueves la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer a los integrantes del Comité de Expertos que estarán asesorando al entrenador de la Selección mexicana. Entre los personajes se encontraba Ricardo La Volpe, quien a partir de este domingo ya no forma parte de este grupo.

“Agradecemos a Ricardo La Volpe por el intercambio de ideas que tuvo en más de una sesión con nuestro Presidente Ejecutivo, Ivar Sisniega, durante las últimas semanas. Entendemos y respetamos su cambio de postura expresada en días anteriores. El conocimiento y experiencia de Ricardo siempre serán bien recibidos en este proyecto”, publicó en Twitter la FMF.

El mensaje de la FMF llega después de que La Volpe señalara que él no formaba parte del Comité de Expertos pese a que estuvo en el video de presentación del organismo rector del futbol mexicano.

“Yo no me senté para arreglar ninguna situación, si quieren que uno sea protagonista de lo que dicen en ese consejo. No entiendo por qué mandan que ya formo parte si no es verdad. Creo que habría que sentarse con el técnico, el estratega tiene una idea y ya conoce a varios jugadores, entonces tener varias opiniones podría confundir. No entiendo el consejo o para qué sirve”, declaró para W Deportes.

“No entiendo qué es lo que pretenden. Que se sienten y que se aclaren qué quieren con ese consejo. Me reuní con Juan Carlos Rodríguez y le dije que me explique todo esto, fue una reunión muy superficial. Esa es una decisión de la FMF. Yo me hago a un lado y agradezco”, dijo a Fox Sports.

De esta forma, Ricardo evidenció a la FMF y a sus directivos al señalar que nunca le hicieron ofrecimiento formal sobre el Comité de Expertos, que tendría como principal tarea asesorar a Jaime Lozano, quien fue ratificado como entrenador de la Selección mexicana.

Según el anunció del pasado jueves, los otros integrantes de Comité son Javier Aguirre, Carlos Puyol, Fernando Hierro, Rafael Márquez y Bernardo Cueva.