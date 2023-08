“Emilio Azcárraga nos dijo que no podemos tener excusas”: André Jardine

América volverá a la actividad en la Liga MX luego de la pausa por la Leagues Cup, donde los azulcremas fueron eliminados de forma polémica cuando ya tenían el boleto en sus manos.

Dicha situación caló hondo en los altos mandos del club, que durante la semana tuvo la visita de su dueño Emilio Azcárraga y en conferencia de prensa, el técnico André Jardine reveló que el mandamás de las Águilas les dio un mensaje contundente, “no tener excusas”.

“Hay muchas cosas que son internas y me parece muy buena la presencia de nuestro Presidente. Habló un poco de lo mismo que ya hemos hablado con los jugadores, no hay que encontrar excusas, fue un partido (contra Nashville) que teníamos en las manos por mérito propio y faltando tres minutos… de verdad no se puede. Con los jugadores y experiencia que tenemos, no podemos dejar escapar los partidos y que sea la última vez que se nos escapa un torneo de esta forma”, explicó.

“Perder una clasificación de la forma en que lo hicimos no puede pasar más y el mensaje principal fue ese, no buscar excusas. Estamos aprendiendo con nuestros errores y para mí el mensaje principal fue ese”, añadió Jardine.

Asimismo, el estratega brasileño habló sobre el regreso de las Águilas en el Apertura 2023 y previo al duelo ante Atlas, lamentó las condiciones del Estadio Jalisco, por lo que pidió a la Liga tomar medidas estrictas para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones.

“Las canchas tienen que ser perfectas porque si un equipo no tiene su cancha en perfecto estado, no debería estar en una liga importante. La calidad del espectáculo pasa por el estado de la cancha. Cuando esto pasa la Liga debe tener criterios estrictos con los clubes que no cuidan sus canchas, si es un descuido del equipo local hay que tener criterio para no perjudicar al otro equipo”, sentenció.