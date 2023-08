Campeona del Mundo dedica emotivo mensaje a su padre recién fallecido

Olga Carmona se proclamó campeona del mundo, junto a la Selección de España; sin embargo, toda esa felicidad se dispersó debido a la muerte de su padre, por lo que le mandó un emotivo mensaje a través de Twitter.

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, fueron las palabras que la defensa le dedicó a su papá.

La jugadora del Real Madrid fue la autora del gol con el que España derrotó 1-0 a Inglaterra en la final de la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda.

No obstante, toda esa alegría se fue, debido a que tras celebrar la coronación, Carmona fue notificada del fallecimiento de su padre, el cual se dio en la madrugada del sábado.

Pese a esto, la familia de Olga decidió no contarle nada para que así se concentrara en el partido, lo cual funcionó, ya que ella fue determinante para que la Roja conquistara su primer título mundial.