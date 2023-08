“Es una conducta reprobable”, Javier Aguirre se lanza sobre Rubiales

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca calificó como reprobables, las acciones de Luis Rubiales, luego del campeonato del mundo que España consiguió en el Mundial Femenil Australia - Nueva Zelanda 2023.

“Pienso que estamos todos en la misma línea. Es una conducta reprobable (el beso de Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso) a todas luces. Lo que más tristeza te da es que esta noticia esté por encima de la verdadera noticia: que (las chicas) son campeonas del mundo”, remarcó Aguirre en la conferencia de prensa previa al partido Granada CF contra Mallorca.

También declaró que el foco de atención debería de ser para las campeonas del mundo y no en Rubiales.

“En vez de hablarse de Rubiales se debería hablar de (Irene) Paredes, de Cata (Coll) de Aitana (Bonmatí), la mejor del torneo, la mejor jugadora del mundo, que es española. O la pobre chica (Olga Carmona) que hace el gol y pierde a su padre. Son cosas que se quedan de lado”, dijo el “Vasco”.

Asimismo, mencionó que España supo reponerse de un resultado muy fuerte, como lo fue el 4-0contra Japón y se supieron reponer, algo muy difícil en una Copa del Mundo.

“Le cascaron cuatro y es difícil que un Mundial te levantes después de eso, y yo he estado en cuatro mundiales. Las chicas españolas son campeonas del mundo y resulta que tenemos que estar hablando de otra cosa. Las pobrecitas no tienen portadas, ni patadas iniciales en los partidos, ni el aplauso de los aficionados en los estadios. Les preguntan por ese hecho y no por el título mundial y eso es lo que me perturba”, remarcó Javier Aguirre.

Javier Aguirre sobre el tema Luis Rubiales pic.twitter.com/UrVe9GuoQb — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 25, 2023

Ante el apoyo de todo el futbol español con la jugadora Jenni Hermoso, futbolista del Pachuca, la Liga MX también se unió a los mensajes de respaldo, subiendo un comunicado en sus redes sociales.