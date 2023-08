“La Volpe nos trataba de la chin... no me arrepiento de los festejos”: Cuauhtémoc Blanco

Es bien sabido que Cuauhtémoc Blanco nunca tuvo una buena relación con Ricardo Antonio La Volpe, quien no lo incluyó en la lista de los 23 jugadores que asistieron al Mundial de Alemania 2006, situación que generó controversia debido al buen nivel por el que atravesaba el jugador en aquel momento.

Tras 17 años de aquel acontecimiento, el ahora gobernador de Morelos volvió a hablar sobre el tema en entrevista con el Escorpión Dorado, reconociendo que el técnico argentino le hacía la vida imposible a él y dos de sus compañeros del América, razón por la que no se arrepiente de haberle festejado varios goles en la cara, aunque eso le haya impedido ir a la justa de 2006.

“Grilla la que me hicieron en 2006 que no fui al Mundial con La Volpe. Con él no me arrepiento de los festejos, porque la neta nos trataba de la chingada el güey. A mí, a (Germán) Villa y a Raúl Rodrigo Lara nos decía: ‘ustedes traen una espada clavada, Villa, tú estás loquito, estás sordo’”, declaró.

“A mí me decía que saliera a decir que La Volpe es Dios, cien veces. Me decía que me iba a dar un cuaderno para que pusiera ‘La Volpe es Dios’. Pero sí nos trataba mal, pero siempre he dicho que Dios lo bendiga, y que le vaya bien al señor”, añadió.

En esa misma línea, el Cuauh reveló más detalles de su ausencia en el Mundial de Alemania, asegurando que todo empezó cuando se negó a ir a la Copa Oro de 2005 debido a que necesitaba tiempo para descansar, señalando a tres futbolistas como los causantes principales de su ausencia en el tricolor.

“Mee aventaron grilla. Terminó el torneo, y acá te vas a jugar la Copa Oro todo hecho mierda, luego termina la Copa Oro y te tienes que regresar a empezar otro torneo, sin vacaciones, quizá una semana de vacaciones. Yo terminé ese torneo, antes del Mundial, estábamos en un hotel por el sur de la ciudad, llega Jorge Campos y nos dice a mí y a Pavel Pardo: ¿'Oigan, cómo ven, quieren ir a la Copa Oro’? y yo le dije: ‘la neta estoy cansado, estoy hecho mierda, diles que me den chance de descansar’.

“Yo le pregunté a Pavel y me dijo que sí iba, y de ahí me empezaron a grillar junto con Oswaldo Sánchez y Jared Borgetti. Juegan la Copa Oro, luego otros partidos amistosos y ya no me llama, pero el pretexto era que no fui a la Copa Oro. La Volpe era su papá, y por eso se enojaron, y me borraron. Jorge me preguntó si quería ir a la Copa Oro, le dije que prefería no ir porque estaba cansado y de ahí me grillaron”, sentenció.