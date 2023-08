“Mi objetivo es ser capitán de la Selección, quiero asumir ese rol”: Edson Álvarez

Edson Álvarez es hoy por hoy uno de los jugadores con más jerarquía en la Selección mexicana de Jaime Lozano, esto a pesar de su corta edad, pues en 2026 jugará su tercera Copa del Mundo.

Por ende, el futbolista del West Ham United reconoció su deseo por ser capitán del Tri, asegurando que es uno deos principales objetivos que se trazó como jugador.

“Ser capitán es de mis objetivos personales, pero no tengo la decisión yo, es del entrenador. Pero quiero asumir ese rol que es importante. Mi labor es dar lo mejor de mí y dejar la decisión a otros”, mencionó en entrevista con Paramount.

Además, el Machín se dijo contento tras su llegada al West Ham, donde tiene como meta jugar la próxima edición de la Champions League, recordando que los Hammers jugarán Europa League esta temporada.

“Quiero ser constante con el West Ham y en grupo ir por los primeros lugares, jugar Champions, se puede demostrar que podemos ganar la Europa, como pasó en Conference. Pero es paso a paso, me enorgullece estar aquí, me he dado cuenta de lo grande que es el equipo”, sentenció.

Cabe mencionar que el canterano del América se ha adaptado bastante bien a la Premier League, dónde fue pieza importante en las últimas dos victorias de su equipo, ganándose el reconocimiento de la afición y prensa británica.