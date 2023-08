“No me he equivocado en nada, nunca he pensado en afectar al deporte”: Ana Guevara

Ana Gabriela Guevara, ha recibido infinidad de críticas por no otorgar apoyo económico por parte de la Conade a varios atletas de diferentes disciplinas, principalmente de deportes acuáticos.

Sin embargo, la titular del organismo volvió a hablar sobre este tema y en entrevista con W Deportes reconoció que la pandemia por Coronavirus afectó los planes de apoyos a los deportistas.

“El proceso ha sido complicado por los años COVID. Afectaron muchas cosas que se tenían planeadas, pero también eso permitió acertar en los números. Si bien hubo detenimiento en actividad, es escritorio no y los resultados ahí están. No puedo decir que me he equivocado porque hemos seguido todos los pasos en este proceso y los números ahí están, no mienten”, aseguró.

Además, Ana Guevara argumentó que ella no es quien toma las decisiones respecto al recurso con el que cuenta la Conade.

“Hemos rescatado muchos deportes e invertido en otros. La polémica es parte de, hay que partir desde la administración de este gobierno, que cambió la formas de repartir recursos. Unos han entendido este cambio y otros no. Ahora, la percepción que le han dado a este tema es como si yo fuera la que tomara todas las decisiones y no es así. Hacienda, la SEP, ha habido auditorias y no han encontrado nada”, añadió.

En ese sentido, la exmedallista olímpica lamentó que los medios de comunicación no le den mayor relevancia a las cosas positivas que se han hecho en su administración, dejando en claro que sí intención nunca ha sido la de afectar el deporte mexicano.

“Es complicado cuando todos confabulan y van en contra. No se informan de los buenos resultados o de las buenas cosas. Es difícil cuando los medios de comunicación no colaboren en el lado positivo. Lo otro, creo que es un tipo de venganza, pero no se entera o se publica las cosas positivas. Ya es un ejercicio de de ir en contra mía, pero nunca he pensado en demeritar o afectar al deporte”, sentenció.