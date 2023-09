Gómez Junco responde a quienes lo atacaron por sus comentarios sobre Julián Quiñones

En los últimos días, el comentarista Roberto Gómez Junco ha estado en el ojo de huracán debido a que usuarios en redes sociales retomaron unas declaraciones dichas por el ex jugador en donde, previo a que se juegue la final de la Nations League, habla sobre el rendimiento físico del jugador Julián Quiñones basado en su ‘raza’.

En el fragmento de video que circula por X o Twitter, Junco habla del ‘factor raza’ que podría hacer la diferencia en un juego y que en Selecciones que son reconocidas como potencias siempre ha estado presente.

“No se habla del factor raza porque no lo define todo, pero sí hay una incidencia muy clara... Francia es una potencia por esa mezcla de razas, Brasil también. No tienes el extra que te da la raza negra, que tiene condiciones que el jugador blanco no tiene”, mencionó.

Por cierto, Gómez Junco trae un tema racial atorado por ahí. Yo lo dejaría de tomar muy en serio.pic.twitter.com/8LAkqvrl74 https://t.co/0K8IsCJnfA — Pambol Azteca (@Pambol_Azteca) September 5, 2023

Ante esto, las personas en redes se hicieron sentir y respondieron al analista tachándolo de racista y xenófobo. Hoy, el ex jugador responde y llama ignorantes a los que se unieron a las críticas en su contra.

“Se requiere mucha ignorancia para “percibir” como “xenófobo” a quien solamente hablando de futbol y prefiere a una Selección Mexicana conformada por jugadores forjados en México, y quien dentro de este juego, además, lleva 57 de sus 67 años, admirando a innumerables futbolistas extranjeros que tanto han enriquecido nuestro balompié y el del mundo entero”, publicó mediante redes sociales.