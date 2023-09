“Chicharito sufrió consecuencias por una indisciplina”: Jaime Lozano

La Selección mexicana se encuentra en un proceso de reestructuración luego de la ratificación de Jaime Lozano como entrenador rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Uno de los pilares fundamentales en esta nueva era es el tema de la disciplina, situación que justamente le costó a Javier Hernández el ser vetado del combinado Tricolor.

Por ende, Jaime Lozano puso como ejemplo al Chicharito para advertir a sus jugadores de que no tolerará indisciplinas en su gestión, ya que de ser el caso, habrá consecuencias, cómo ocurrió con el jugador del Galaxy, quien pese a ser el máximo goleador histórico del Tri, ya no fue convocado.

Chicharito Hernández quiere jugar un último Mundial con México. Foto: Clive Brunskill/Getty Images

“La disciplina es importante y lo debemos tener bien claro todos. No soy militar, pero me gusta liderar desde el ejemplo y tener las reglas bien claras desde el primer momento para que después no salgan con que no sabía o no me dijeron”, mencionó para Mediotiempo.

“Si a gente del pasado como Javier Hernández que es el goleador histórico de la Selección, una indisciplina que no me incumbe sufrió las consecuencias que sufrió... Nuestros actos tienen consecuencias y eso le puede pasar a cualquiera. Mejor que los jugadores vengan a disfrutar y a representar a su país, pero con el compromiso y mentalidad de hacerlo lo mejor posible”, sentenció.

Es importante mencionar que la Selección mexicana tendrá su primer partido de preparación en esta fecha FIFA el próximo sábado 9 de septiembre contra Australia, país al que buscarán vencer tras más de 50 años.