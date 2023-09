“Por el bien del futbol queremos que Messi juegue el Mundial 2026″: Lionel Scaloni

Lionel Messi fue convocado por Argentina para el arranque de las eliminatorias mundialistas rumbo al 2026 en Conmebol.

Sin embargo, la presencia del astro argentino en la próxima justa es una incógnita, pues si bien ha dicho que Qatar 2022 sería su último Mundial, el hecho de haber conquistado el tan anhelado trofeo podría hacerlo cambiar de opinión.

Incluso, el técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni, desea que la Pulga puede jugar un sexto Mundial y hacer historia, aunque bromeó con el hecho de que ni él mismo tiene seguro su lugar en la justa.

“No sé si voy a llegar yo, menos de Messi. No hay que hablar de eso, no se sabe. Por el bien del futbol queremos que pueda jugarlo, nos haría más felices a todos. Hay muchas cosas en medio, no quiero pensar en Bolivia menos dentro de tres años”, mencionó en conferencia de prensa.

Sobre la llegada del rosarino al Inter Miami, Scaloni se mostró positivo, pues aseguró que lo importante es que el jugador se sienta cómodo.

“Está bien, lo veo contento, feliz. Encontró un lugar en el que lo quieren. Siempre digo que él es feliz en una cancha más allá de la ciudad o el país”, sentenció.