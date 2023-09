“Fue un error”: Helmut Marko se disculpa con Checo Pérez por comentarios ofensivos

Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha estado envuelto en el ojo del huracán luego de culpar el origen étnico de Sergio Pérez con su “falta de concentración” en Fórmula 1.

Te interesa: Fans de F1 destrozan y acusan a Helmut Marko de racismo contra Sergio Pérez

Dicha situación generó infinidad de críticas y el dirigente fue tachado de racista, por lo que ahora ofreció disculpas al piloto mexicano y sus fans.

“Con respecto a mi comentario sobre Sergio Pérez, en ServusTV Sport and Talk, el lunes 4 de septiembre: me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre la gente de cualquier país, cualquier raza, cualquier etnia”, se lee en un comunicado compartido por ServusTV.

Ofrece disculpas Helmut Marko:



"Con respecto a mi comentario sobre Sergio Pérez, en ServusTV Sport and Talk, el lunes 4 de septiembre: me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre la gente de… pic.twitter.com/jdnWqE3D8Z — Luis Manuel López (@chacho_lml) September 8, 2023

“Estaba tratando de señalar que Checo ha fluctuado en su desempeño este año, pero fue un error atribuir esto a su herencia cultural”, añadió.

Cabe mencionar que hasta el momento, ni Checo Pérez ni Red Bull se han pronunciado al respecto; sin embargo, el Gran Premio de México mostró su apoyo al jalisciense y pidió que se tomen “medidas” para prevenir cualquier tipo de comentario ofensivo.