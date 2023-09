“Viven un gran momento”: Jimmy Lozano defiende polémicos llamados de HH y Jiménez

Jaime Lozano generó polémica luego de convocar a Raúl Jiménez y Héctor Herrera para los partidos amistosos de fecha FIFA contra Australia y Uzbekistán, ya que muchos aficionados consideran que ya no tienen el nivel para representar a la Selección mexicana.

Sin embargo, el Jimmy defendió los llamados de ambos futbolistas y aseguró que se debe al gran momento que viven con sus respectivos equipos.

Por un lado, mencionó que si bien el Lobo de Tepejí no ha marcado gol en la actual temporada de la Premier League, valoró que sea un jugador participativo con el Fulham y el hecho de que sea titular en “la mejor liga del mundo”.

“Cada que Raúl toma el balón en el Fulham ha hecho muy bien las cosas. Con su nuevo equipo le ha tocado mas defender que atacar, pero me ha gustado mucho lo que ha hecho, ha tenido el balón y sabe cuándo definir y asistir. Creo que con toda la jerarquía es titular en la Premier que para mi es la mejor del mundo, si él no estuviera en un gran momento no estaría jugando. Al final es un jugador que esté de inicio y que lo respeta el entrenador, tiene muchos argumentos para estar aquí”, aseguró.

En cuanto a HH, el entrenador nacional destacó que desde su llegada al Houston Dynamo, el equipo ha venido jugando mejor a tal punto que llegó hasta la final de la US Cup, donde enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi.

“A Héctor lo veo bien, me gusta mucho lo que hace, para mi el momento que vive con el Houston es importante, me parece que es un jugador que le puede aportar aún mucho a Selección. El llamado es por el momento, que es bueno, ayudó a levantar a su equipo”, afirmó.

Sobre el enfrentamiento contra Australia, el Jimmy reconoció que no será un rival fácil, pues considera que su futbol ha crecido bastante a raíz de su cambio de federación, situación que se vio reflejada en Qatar 2022, donde llegaron a la ronda de octavos de final.

“Es un rival fuerte, ha crecido mucho el futbol australiano a raíz de su cambio de federación, son atletas muy intensos, una mezcla entre Estados Unidos e Inglaterra en esa fuerza física y mentalidad competitiva, para nada es un rival fácil, no por algo hizo lo que hizo en la pasada Copa del Mundo… Es un equipo que presiona bien arriba y cuando recuperan también son peligrosos porque salen a gran velocidad. El balón parado también son muy altos”, sentenció.