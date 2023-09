“Pensé en ya no jugar futbol”, Alexis Vega habló sobre su presente

Alexis Vega, una de las máximas figuras del rebaño en los últimos torneos, no pasa por el mejor momento de su carrera, luego de sufrir una lesión en su rodilla derecha que lo alejó prácticamente todo el torneo Clausura 2023 y lo volvió bastante irregular en su juego.

El seleccionado nacional mencionó en entrevista con TV Azteca que bajó de peso y eso está ayudando a que se sienta mejor.

“Ahora que he estado bajando de peso, baje de grasa, baje en todos los sentidos empecé a trabajar doble fue algo que me ayudo bastante, en un mes creo que bajé cinco kilos y me siento bien”, comentó el exjugador de Toluca.

Asimismo, el delantero de 25 años comentó que el cambio en su estilo de vida permitió que sobrellevara mejor su lesión.

“Deje tortilla, pan, refrescos ahorita me he estado comportando muy bien, la rodilla está bien, me dolía muchísimo y ayer le mandé mensaje a mi mujer contándole que me sentía bien y que no tenía nada de dolor después del partido”, aseveró.

Vega sufre de desgaste articular del condilo lateral de la rodilla derecha, lo que lo llevó a pensar en el retiro.

“Por la cabeza me pasó, hablando con mi familia, que de tantas lesiones, dolores y todos, pensé en ya no jugar futbol, eso pasó regresando de Copa Oro porque mentalmente yo estaba muy mal, ahora cambió el chip totalmente”, comentó el delantero azteca.

¡5 kilos menos! ⚽🇲🇽



Alexis espera que en este nuevo proceso para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, pueda ser un referente, aunque sabe que tiene que trabajar para ganarse un lugar en el once de Jaime Lozano.

“Va a estar muy buena la competencia interna, pero es algo que nos sirve a todos, tenemos que apretar, tenemos que estar todos bien porque nadie va a querer descuidar su sitio”, finalizó.