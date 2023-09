CMB confirma cinturón especial para pelea Canelo - Charlo

Con el fin de celebrar el mes patrio, el Consejo Mundial de Boxeo confirmó que entregará un cinturón especial al ganador de la reyerta entre Saúl Canelo Álvarez y Jermell Charlo, el próximo 30 de septiembre.

En el martes de café del CMB, Mauricio Sulaimán informó algunos detalles sobre este cinturón, aunque no dio la fecha exacta para que se muestre en público.

“Vamos a hacer una presentación especial, es un cinturón muy bonito. Está basado en el arte poblano en donde destacan las calaveras y algunos detalles que van a ver ahí”, aseguró

Además, se dio a conocer que este 16 de septiembre también se entregará un cinturón especial para el boxeo femenil.

“Este sábado 16 de septiembre va a haber un cinturón para la pelea de Yocasta Valle, en busca de dignificar al boxeo femenil y mostrar su impacto”, aseguró Mauricio Sulaimán.

Con esta decisión, será la novena ocasión en que se realice un cinturón especial por parte del CMB para una pelea. La última ocasión fue en el mes de mayo para la pelea entre Canelo y John Ryder.

Sulaiman Mauricio Sulaimán habló sobre la actualidad de Amanda Serrano I CMB

Reprueba decisión de Amanda Serrano

Por otra parte, el titular del organismo verde y oro aseguró que no está de acuerdo con la decisión de la boricua Amanda Serrano de pelear con reglas varoniles (12 rounds de 3 minutos)

“Me llamaron como cortesía y el CMB no participa en ese combate. Vamos a explicar el por qué el CMB tiene estas reglas, no es sexista, no es discriminación, es pura y absoluta protección a la integridad de la pelea”, dijo.

Por otra parte, aseguró que esta decisión no beneficiará el pago de la peleadora, aunque se negó a hablar sobre un posible despojo del cinturón mundial.

“No tiene nada que ver una cosa con otra. Además, está- peleando con una rival de 38 años con un récord muy modesto. Es algo con lo que estamos todos los días, una falta de orden y respeto al reglamento. Pero si ella toma esta decisión, la respetaremos, pero no nos quedaremos callados”, sentenció.

Amanda Serrano enfrentará a Danila Ramos (12-2) el próximo 27 de octubre en Orlando, y estarán en juego tres cinturones de peso ligero.