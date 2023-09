‘No fue suerte y estoy lista para enfrentar a Shevchenko’: Alexa Grasso

México volverá a vibrar en el octágono cuando Alexa Grasso protagonice una velada histórica en UFC al exponer por primera vez su campeonato de peso mosca de la empresa en una pelea de revancha ante la ex monarca Valentina Shevchenko.

Con miras a esta revancha, la rankeada número 1 libra por libra en UFC habló en exclusiva para Publisport y aseguró que se preparó aún más que en la última pelea, además de que buscará demostrar que no fue un golpe de suerte el poder derrocar a Shevchenko para coronarse como monarca mundial. Además de demostrar su emoción por ser la primera mujer en estelarizar una función en una fecha especial para el pueblo mexicano.

¿Cómo te sientes rumbo a esta pelea del 16 de septiembre?

— Muy contenta, muy emocionada por esta gran oportunidad que nos está dando UFC y lista para todo.

¿Cómo fue la preparación rumbo a esta pelea?

— Fue una preparación muy larga, muy intensa, y técnica. Tratando de mejorar en cada aspecto, buscando cualquier escenario que se pueda presentar y siempre esperando lo mejor

¿Cómo se trabaja en el tema mental rumbo a esta revancha?

— Llevo varios años trabajando con una coach mental que me ha ayudado muchísimo a manejar esta parte súper importante, ya que la mente es una parte esencial, si no estás listo ahí, todo puede salir mal.

¿Qué tanto ha cambiado la vida de Alexa ser campeona en UFC y ser catalogada la mejor libra por libra?

— Mi vida no ha cambiado mucho, me mantengo súper simple y he mantenido la fórmula que me trajo hasta acá, la cual es entrenar, comer y descansar todos los días, durante todo el año. Sé que la carrera en MMA es muy cortita y estoy dispuesta a dejarlo todo, todos los días para quedarme en donde estoy.

¿Qué representa ser la protagonista el 16 de septiembre, en el marco de las fechas patrias?

— Es una gran sensación. En estas fechas hay muchos boxeadores que dejaron el corazón con grandes peleas y para mí es un honor que la UFC nos de esta proyección, a todos los mexicanos que vamos a pelear en esta función llamada Noche UFC, una noche mexicana en Las Vegas y me lo tomo muy personal y motivador.

¿Qué debe representar para el deporte femenil que Alexa Grasso tome la batuta en esa fecha?

— Espero que sea muy importante. Hacer historia nunca es fácil. Soy la primera campeona mexicana, un logro muy importante para todos y lo único que espero es poder seguir siendo un ejemplo, ya que sé que he abierto puertas para las mujeres que van detrás de mí.

ufc Alexa Grasso quiere mantener la corona mundial (Edgar Negrete Lira)

¿Qué esperas de Valentina Shevchenko para esta pelea?

— Yo siempre espero la mejor versión de mis oponentes, y esta vez no va a ser la excepción. Ella regresó a Tailandia para su campamento y eso me habla de qué hay un respeto hacia mi como oponente, ya que sabe que no soy una oponente fácil, por eso estoy entrenando muy duro

¿Qué opinas de estas declaraciones de Valentina sobre qué eres una peleadora de oportunidad?

— Me sorprende que una persona como ella, con tanta experiencia diga que solo fue una oportunidad. Los que estamos a este nivel sabemos que no hay suerte. Yo subí un video de lo que estaba entrenando en el camerino y si lo ves, es exactamente igual a como gané. No fue suerte, no fue casualidad y yo estoy lista para todo lo que venga. Siempre tomamos la pelea que viene como la más importante

¿Cómo esperas el recibimiento del público para esa velada?

— Teníamos el sueño de que se hiciera en México, pero no se pudo, pero sé que va a haber mucha gente con sus banderas y su apoyo, que se siente dentro del octágono. Las Vegas es un gran escenario y prometo que se llevarán un gran sabor de boca.

¿Cómo superar las derrotas que sufrieron tanto Brandon Moreno como Yair Rodríguez?

— Tuve la oportunidad de platicar con ellos y ellos saben todo lo que implica. Una noche te puede ir bien, otra no y no pasa nada si se pierde. Ellos dan grandes guerras y no fueron cualquier rival. Nosotros ya le ganamos a Valentina, que la creían intocable, invencible y ahora es momento de seguir adelante. El mundo no se acaba si pierdes. Y estoy segura de que volverán a tener los cinturones.

¿Cómo cambiará la estrategia para esa noche?

— Es una pelea diferente, ahora yo soy la campeona y ella tiene que venir por el cinturón. Ella es una peleadora que siempre espera, pero ahora tiene que venir adelante y ahí es en donde todo puede cambiar.

¿Qué mensaje le mandas a Valentina previo a la pelea?

— Es un honor enfrentarme a peleadoras como ella, me hace mejor peleadora y vengo motivada para una guerra impresionante y demostrar que las mujeres peleamos increíble y qué podemos estar en estas fechas tan importantes.

¿Habría una revancha en caso de un nuevo triunfo?

— No pienso más allá de esta pelea, no me quiero adelantar, pero sé que será una gran pelea.