“No me interesa lo que piensen”: Henry Martín advierte a Chivas sobre nuevo festejo

América y Chivas disputarán el Clásico Nacional 250 este fin de semana en la cancha del Estadio Azteca, escenario que podría marcar el regreso de Henry Martín a las canchas luego de un mes de inactividad por una lesión muscular.

El capitán de las Águilas se ha caracterizado por sus festejos peculiares cada que le anota gol al Rebaño, emulando las celebraciones de Cuauhtémoc Blanco, otro ídolo azulcrema.

En el marco de dicho enfrentamiento, el delantero de 30 años lanzó una advertencia al conjunto rojiblanco con un nuevo festejo.

“No me interesa lo que piensen y digan los demás, yo lo logré. Claro que cada partido hay una exigencia de que piden nuevos festejos, es difícil, no todo se puede, pero lo intentamos, por intentos no paramos”, mencionó en entrevista con TUDN.

En ese sentido, la Bomba reconoció que la polémica de sus festejos le pueden generar cierto odio de la afición rojiblanca; sin embargo, aseguró que él solo se enfoca en darle alegrías a su equipo y sus seguidores.

“Pienso que el odio hacía mí claro que ha subido, definitivamente me gané muchos, pero obviamente, qué esperaban con los festejos. No me debo a los demás, yo me debo a mí, a mi equipo y a mi afición. Con que nosotros estemos bien, yo estoy bien”, sentenció.

Es importante mencionar que la última ocasión que Henry Martín le anotó al América fue en el pasado Clausura 2023 cuando emuló el estilo de Cuauhtémoc al simular orinar en la portería del Rebaño, hecho por el que posteriormente ofreció disculpas.