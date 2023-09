Puebla pierde en la mesa ante Xolos por increíble razón

Puebla vs Tijuana (L-R), Daniel Alvarez of Puebla, referee Cesar Arturo and Jose Antonio Rodriguez of Tijuana during the game Puebla vs Tijuana, corresponding to Round 07 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Cuauhtemoc Stadium, on September 01, 2023.



(I-D), Daniel Alvarez of Puebla, Arbitro Cesar Arturo y Jose Antonio Rodriguez de Tijuana durante el partido Puebla vs Tijuana, correspondiente a la Jornada 07 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauhtemoc, el 01 de Septiembre de 2023. (Carlos Milanes/Carlos Milanes)