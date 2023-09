VIDEO: Chispa Velarde sorprende al mostrar sus dotes de cantante en pleno programa

Efraín Velarde anunció su retiro de las canchas el pasado 23 de mayo luego de culminar su vínculo con los Pumas en el Clausura 2023 y no encontrar acomodo en otro equipo del futbol mexicano.

Tras colgar los botines, el exdefensa mexicano ha iniciado una nueva faceta en su vida fuera de las canchas y sorprendió a sus seguidores al mostrar sus dotes de cantante.

Fue mediante sus redes sociales que el propio Chispa compartió su participación en el Programa Veo Cómo Cantas, en el que interpreta la canción “Mi razón de Ser”, de la Banda MS.

Incluso, los jueces del programa como Eduardo Derbez y Erika Buenfil se quedaron asombrados por el desenvolvimiento del exjugador felino arriba del escenario, donde portaba un outfit de futbolista, puesto que la dinámica del programa es que los participantes luzcan vestimenta similar a la que usan en sus profesiones cotidianas.

“Cantamos de vez en cuando. Cantar me encanta, no dudé en cuanto me comentaron que podía venir a este programa. Estaba un poquito nervioso al principio porque aunque estoy acostumbrado a estar frente a 60 mil u 80 mil personas en un estadio, este escenario impacta diferente”, reconoció.