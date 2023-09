Equipos de la Liga MX entre los mejores escudos del futbol

Se publicó la lista de los mejores escudos del futbol en la historia y hay tres equipos representando el balompié mexicano dentro de los mejores 100.

La lista fue publicada por la revista Four Four Two en orden alfabético, donde se tomó en cuenta diseño, historia, identidad y significado del logo, sin importar que algunos equipos ya desaparecieron.

Dentro de los clubes mexicanos se encuentran Pumas, Veracruz y Xolos de Tijuana.

El Club Deportivo Veracruz está entre los equipos que desaparecieron pero cuyo logo e historia siguen destacando.

Club Deportivo Veracruz El equipo del puerto despareció en 2019 luego de ser desafiliado de la Liga MX. (Captura de pantalla/FourFourTwo)

“Los tiburones no sólo son un animal elegante y mortalmente apropiado para tener en una insignia de fútbol, sino que este tiburón parece estar haciendo una pequeña rutina de mantenimiento que, francamente, es excelente. También nos encanta el anillo exterior beige de la insignia circular y las letras están escritas en una fuente bellamente discreta”, se lee como descripción.

Pumas nos tiene acostumbrados a salir en este tipo de artículos, siendo reconocido por sus jerseys que siempre están entre los mejores del mundo.

Escudo de Pumas El Club Universidad Nacional cumplió 69 años jugando en el futbol mexicano el pasado 12 de septiembre. (Captura de pantalla/FourFourTwo)

“El puma dentro de un triángulo es icónico; las formas redondeadas tampoco lo hacen menos intimidante. Es un gran ejemplo de cómo se puede crear algo fantástico a partir de casi cualquier cosa y es una de las insignias más reconocibles fuera del futbol europeo”, dice de la creación del Pajarito Andrade.

Y por último el logo de Xolos de Tijuana, uno de los equipos más jóvenes de la Liga MX que ascendió a primera división y al poco tiempo fue campeón.

Escudo de Xolos de Tijuana Xolos jugó La Copa Libertadores en 2013, siendo eliminado en cuartos de final contra el Atlético Mineiro de Ronaldinho.

“La parte Xoloitzcuintles de su nombre es en realidad la especie de perro representada, que es una raza sin pelo originaria de Centroamérica. Los antiguos aztecas los consideraban sagrados y se pensaba que acompañaban a los hombres en su viaje al más allá”, publicó la revista inglesa.

Te dejamos el top 100 escudos del mundo: