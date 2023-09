Templario y Dragón Rojo Jr se sienten listos para protagonizar el 90 aniversario

Las cartas están echadas y todo está listo para el 90 aniversario del CMLL, cuando Templario y Dragón Rojo Jr expongan lo más preciado en su carrera.

En primera instancia, el guerrero tlaxcalteca aseguró que ya quiere que se del esperado combate en la Arena México. “Ya quiero tener a Dragón Rojo y ya quiero que se termine. El año pasado una lesión me dejó fuera, pero la vida me dio revancha este año en un número cerrado, el 90 con un rival que me sorprendió porque él fue quien lanzó el reto y se ha mantenido y nos hemos dado duro en el ring y va a culminar con la máscara de Dragón Rojo Jr en mi vitrina.

Por otro lado, Dragón Rojo aseguró que en ningún momento se ve como el perdedor de la velada.

“Hoy por hoy mi objetivo principal es salir con el triunfo este sábado, yo no quitó el dedo del renglón, quiero la máscara de Templario, se que será un difícil rival, lo he visto en cada oportunidad que nos enfrentamos, no da tregua, pero yo tampoco me he dejado y seré también muy difícil de vencer, yo no me veo sin mi máscara, pero si me visualizo rindiendo a Templario, yo no me veo perdedor”.

templario El Guerrero León buscará el Campeonato Universal | CMLL

Con 22 años de experiencia, grandes trofeos y con la máscara de Mictlán en su vitrina, Dragón Rojo Jr está enfocado, con el firme objetivo de volver a casa con la máscara de Templario en su haber.

“Siempre lo he comentado, desde mis inicios mi peor rival han sido las lesiones, desde mi primer año de debut tuve lesiones, yo llegué aquí al CMLL con dos cirugías y desde mis inicios pues fue una constante, pero ninguna me ha vencido y hoy estoy frente a un nuevo reto, creo que las rivalidades son las que hacen trascender a los luchadores, te hacen estar en el recuerdo del público, yo me gané ese derecho desde que nadie saltó en la ausencia de Templario en el aniversario 89, vi la oportunidad de ocupar ese lugar tras su lesión y la aproveché tanto así que estoy a pocos días de enfrentarlo máscara contra máscara”

Por su parte, Templario asegura que su máscara es su mejor amiga, por lo que no puede perder.

“Siempre platico con mi máscara, la tomo y le agradezco todo y a la persona que hace que fluya, todo lo que significa Templario es una bendición para mí y voy a seguir forjando está historia que nace de un sueño y ser el primero en mi familia, me llena de orgullo”.