“No debí pelear contra Bivol, me caló la derrota”: Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez ha tenido una carrera exitosa en el mundo del boxeo; sin embargo, tiene dos derrotas en su historial, una de ellas contra Dmitriy Bivol.

Pese a que el mexicano cayó en aquella contienda de mayo de 2022 por decisión unánime, reconoció que no debió pelear contra el pugilista ruso, pues aseguró que no se encontraba al 100% físicamente.

“No estaba físicamente al 100%, mi mano no funcionaba al 100%, no pude entrenar bien. Una semana antes me quebraron una costilla entrenando y como peleador piensas ‘No pasa nada cuando piensas que las puedes todas. No debí haber peleado, debí atrasar esa pelea. Esa espina está ahí, no la he sacado”, confesó el Canelo en entrevista con Hugo Sánchez.

En esa misma línea, el boxeador azteca aseguró que es mejor peleador que Bivol, quien le ganó el título Supermediano del AMB en las 175 libras.

“Me dolió muchísimo, me caló la derrota porque no tuve que haber perdido, soy mejor que él simplemente”, sentenció.

Es importante mencionar que ahora el Canelo Álvarez tendrá un nuevo combate este 30 de septiembre cuando exponga sus cinturones del peso Supermediano ante Jermel Charllo.